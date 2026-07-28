Краткий пересказ от РИА ИИ Подразделения Национальной гвардии Украины, включая формирования "Азов"*, использовали военнослужащих территориальной обороны и других подразделений ВСУ в первой линии обороны во время боев за Белицкое в ДНР.

Украинское командование выставляло впереди подразделения территориальной обороны и ВСУ, а позади — подразделения национальной гвардии.

Любые перемещения украинских подразделений своевременно выявлялись средствами воздушной разведки, после чего по ним наносилось огневое поражение.

ДОНЕЦК, 28 июл - РИА Новости. Подразделения Национальной гвардии Украины, в том числе формирования "Азов"*, во время боев за Белицкое в ДНР использовали военнослужащих территориальной обороны и других подразделений ВСУ в первой линии обороны, рассказал РИА Новости начальник разведки 51-й общевойсковой армии группировки "Центр" с позывным Апостол.

По словам собеседника агентства, украинское командование выставляло впереди подразделения территориальной обороны и ВСУ

"Они использовали подразделения территориальной обороны и ВСУ (возрастной ценз от 40 лет и выше - ред.). А сзади, чуть позади, стояли подразделения национальной гвардии, где возраст до 35 лет. Наши штурмовики уничтожали позиции ТрО (теробороны - ред.), а штурмовики нацгвардии уже пытались отбить или контратаковать наши группы. Они рассчитывали, что наши израсходуют боеприпасы. Но за нашими группами идут группы логистического обеспечения, боеприпасы пополнялись своевременно", - заявил Апостол.

Он добавил, что любые перемещения украинских подразделений своевременно выявлялись средствами воздушной разведки, после чего по ним наносилось огневое поражение.

"Любое движение противника своевременно выявлялось с воздуха и наносилось огневое поражение, эти группы контратаки до наших позиций, как правило, не доходили", - добавил Апостол.