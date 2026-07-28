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Боевики "Азова"* прикрывались военнослужащими теробороны Украины в Белицком - РИА Новости, 28.07.2026
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07:49 28.07.2026
Боевики "Азова"* прикрывались военнослужащими теробороны Украины в Белицком

Боевики "Азова" прикрывались теробороной во время боев за Белицкое в ДНР

© REUTERS / Anatolii StepanovУкраинские военные готовятся эвакуировать раненого
Украинские военные готовятся эвакуировать раненого - РИА Новости, 1920, 28.07.2026
© REUTERS / Anatolii Stepanov
Украинские военные готовятся эвакуировать раненого. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Подразделения Национальной гвардии Украины, включая формирования "Азов"*, использовали военнослужащих территориальной обороны и других подразделений ВСУ в первой линии обороны во время боев за Белицкое в ДНР.
  • Украинское командование выставляло впереди подразделения территориальной обороны и ВСУ, а позади — подразделения национальной гвардии.
  • Любые перемещения украинских подразделений своевременно выявлялись средствами воздушной разведки, после чего по ним наносилось огневое поражение.
ДОНЕЦК, 28 июл - РИА Новости. Подразделения Национальной гвардии Украины, в том числе формирования "Азов"*, во время боев за Белицкое в ДНР использовали военнослужащих территориальной обороны и других подразделений ВСУ в первой линии обороны, рассказал РИА Новости начальник разведки 51-й общевойсковой армии группировки "Центр" с позывным Апостол.
По словам собеседника агентства, украинское командование выставляло впереди подразделения территориальной обороны и ВСУ.
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"Они использовали подразделения территориальной обороны и ВСУ (возрастной ценз от 40 лет и выше - ред.). А сзади, чуть позади, стояли подразделения национальной гвардии, где возраст до 35 лет. Наши штурмовики уничтожали позиции ТрО (теробороны - ред.), а штурмовики нацгвардии уже пытались отбить или контратаковать наши группы. Они рассчитывали, что наши израсходуют боеприпасы. Но за нашими группами идут группы логистического обеспечения, боеприпасы пополнялись своевременно", - заявил Апостол.
Он добавил, что любые перемещения украинских подразделений своевременно выявлялись средствами воздушной разведки, после чего по ним наносилось огневое поражение.
"Любое движение противника своевременно выявлялось с воздуха и наносилось огневое поражение, эти группы контратаки до наших позиций, как правило, не доходили", - добавил Апостол.
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* Организация признана террористической и запрещена в России.
 
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