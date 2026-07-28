Краткий пересказ от РИА ИИ Российские военные с начала июля уничтожили 240 тяжелых ударных гексакоптеров ВСУ R-18 «Баба-яга» в Харьковской области.

Для перехвата использовались FPV-дроны с тараном и дистанционным подрывом.

Круглосуточное дежурство постов воздушного наблюдения и разведки позволяет своевременно выявлять цели.

БЕЛГОРОД, 28 июл - РИА Новости. Российские военные с начала июля уничтожили 240 тяжелых ударных гексакоптеров ВСУ R-18 "Баба-яга" в Харьковской области, используя для перехвата FPV-дроны с тараном и дистанционным подрывом, сообщил РИА Новости старший начальник огневого поражения подразделения с позывным Тайга.

"Военнослужащие подразделений беспилотных систем 11-го армейского корпуса группировки войск "Север" уничтожили 240 ударных гексакоптеров противника R-18, известных под названием "Баба-яга", в Харьковской области с начала июля", - рассказал Тайга.

Как отметил военный, круглосуточное дежурство постов воздушного наблюдения и разведки позволяет своевременно выявлять цели. После обнаружения над позициями тяжелого дрона информация немедленно передается командованию и расчету FPV-дронов-перехватчиков. Оператор разведывательного БПЛА сопровождает вражеский аппарат на всем маршруте и корректирует действия расчета перехвата.