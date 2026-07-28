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Бойцы "Севера" уничтожили 240 ударных дронов ВСУ "Баба-яга" - РИА Новости, 28.07.2026
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07:36 28.07.2026
Бойцы "Севера" уничтожили 240 ударных дронов ВСУ "Баба-яга"

Бойцы "Севера" уничтожили 240 тяжелых дронов в Харьковской области с начала июля

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкВоеннослужащий подразделения ПВО демонстрирует сбитый БПЛА "Баба-яга" в зоне СВО
Военнослужащий подразделения ПВО демонстрирует сбитый БПЛА Баба-яга в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 28.07.2026
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Военнослужащий подразделения ПВО демонстрирует сбитый БПЛА "Баба-яга" в зоне СВО. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Российские военные с начала июля уничтожили 240 тяжелых ударных гексакоптеров ВСУ R-18 «Баба-яга» в Харьковской области.
  • Для перехвата использовались FPV-дроны с тараном и дистанционным подрывом.
  • Круглосуточное дежурство постов воздушного наблюдения и разведки позволяет своевременно выявлять цели.
БЕЛГОРОД, 28 июл - РИА Новости. Российские военные с начала июля уничтожили 240 тяжелых ударных гексакоптеров ВСУ R-18 "Баба-яга" в Харьковской области, используя для перехвата FPV-дроны с тараном и дистанционным подрывом, сообщил РИА Новости старший начальник огневого поражения подразделения с позывным Тайга.
"Военнослужащие подразделений беспилотных систем 11-го армейского корпуса группировки войск "Север" уничтожили 240 ударных гексакоптеров противника R-18, известных под названием "Баба-яга", в Харьковской области с начала июля", - рассказал Тайга.
Как отметил военный, круглосуточное дежурство постов воздушного наблюдения и разведки позволяет своевременно выявлять цели. После обнаружения над позициями тяжелого дрона информация немедленно передается командованию и расчету FPV-дронов-перехватчиков. Оператор разведывательного БПЛА сопровождает вражеский аппарат на всем маршруте и корректирует действия расчета перехвата.
"Благодаря высокому уровню подготовки, значительному налету часов и опыту поражения аналогичных целей оператор беспилотных систем уничтожил вражеский дрон методом тарана и дистанционного подрыва осколочно-фугасной и кумулятивной боевой частью", - уточнил собеседник, подчеркнув, что детонация боеприпаса гарантированно выводит из строя все основные узлы и агрегаты гексакоптера противника.
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