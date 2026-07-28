Житейская мудрость гласит, что в любые игры можно играть вдвоем, ведь на любое действие всегда следует ожидать аналогичного ответа. Не успели стихнуть торжествующие вопли украинской общественности на тему нанесения ударов по мирным судам в акватории Черного и Каспийского морей, как российские вооруженные силы с носка пробили точно в девятку. Компания Allseeds, входящая в число крупнейших производителей подсолнечного масла, опубликовала заявление, где сообщила о полной остановке операционной деятельности в Одессе и области. В тексте несколько раз подчеркивается, что сделано это исключительно из заботы о персонале и масло вновь потечет жирным потоком за границу, как только улучшится ситуация в сфере безопасности.

В народной части рунета применительно ко всем сиюминутным победам Украины давно ходит шутка про теорему тарана. Вкратце ее смысл в том, что чем сильнее украинское общество радуется временным трудностям внутри России, тем хуже аналогичная проблема в самое ближайшее время возникает уже на самой Украине. Заявление Allseeds тому наглядное подтверждение на фоне предыдущего торжества по поводу ударов по торговым судам, следующим в российские порты. Ключевая разница, что для нашей страны это болезненная, но временная и решаемая сложность, а для Киева выключение портов в районе Одессы грозит окончательным схлопыванием последних живых направлений экономики. Что характерно, проблемы эти автоматически масштабируются и на обожаемую украинцами Европу — впрочем, не будем бежать впереди черноморского зерновоза.

Еще до момента образования независимого государства Украина ее идейные лидеры, уже учуявшие возможность стать удельными князьками, с упорством отбойного молотка вдалбливали населению постулат о том, что украинская земля — это житница (и не только зерновая), благодаря чему только на продаже сельскохозяйственной продукции все они озолотятся и станут второй Францией. Нет смысла приводить детальную статистику взлетов, падений и преобразований украинского агросектора за тридцать пять лет независимости. Стоит лишь отметить, что в 2026 году сельское хозяйство наряду с черной металлургией, добычей и первичной переработкой железной, марганцевой и титановой руды (в концентраты и агломераты) составляет фактически последние живые источники получения валютной выручки и пополнения национального бюджета.

World Bank Group, которая нежно опекает местных аграриев и стимулирует производство постоянными кредитами, приводит официальную статистику. Сельское хозяйство ежегодно дает от 7 до 11% украинского ВВП, экспорт профильной продукции приносит порядка 40% всей выручки от внешней торговли. В одной из статей авторы WBG делают значимую оговорку, а именно, что 11% — это только прямой взнос в добавленную стоимость ВВП, на самом же деле сельское хозяйство через различные непрямые механизмы влияет на денежно-кредитную политику государства гораздо сильнее. Отрасль, куда Киев ежегодно вкладывает свыше шести миллиардов гривен только государственных инвестиций и где официально занято порядка двух с половиной миллионов человек, по мнению западных банкиров, выступает главным стабилизатором валютных резервов Украины.

К слову, основными видами продукции, большая часть которой уходит за границу, являются кукуруза, пшеница, ячмень, подсолнух (в виде масла, семян и шрота), рапс (масло канола), мясо птицы, а также говядина и свинина. Крупнейшие рынки сбыта — это Евросоюз (10,7 миллиарда долларов), страны Ближнего Востока и Африки (по 4,4 миллиарда) и Юго-Восточная Азия (еще 2,8 миллиарда). Больше всех украинской пшеницы закупает Египет, а такие страны, как Алжир, Индонезия и особенно Турция являются перерабатывающими хабами, где украинское зерно превращается в сотни тысяч тонн муки. Испания, Италия и Нидерланды выкупают львиную долю местной кукурузы, ею кормят собственное поголовье скота. Евросоюз практически без остатка выбирает масло соевых бобов и рапса, ну а подсолнечное масло уходит в Китай и Индию, причем поставки осуществляются именно через порты на побережье Черного моря.

В случае если теорема тарана продолжит действовать, а порты вокруг Одессы останутся закрытыми, это в перспективе ближайших месяцев еще сильнее ухудшит ситуацию с ценами на продовольствие внутри Европы, где сельхозсезон вначале затормозили рекордные цены на горюче-смазочные материалы, а добила аномальная жара. Что касается рынков Азии, то они, конечно, от голода не умрут, но зато станут еще крепче дружить со вторым по величине производителем подсолнечного масла. Это Россия. Наши аграрии каждый год отжимают до шести миллионов тонн золотистой жидкости, лишь немногим уступая украинским конкурентам.

Помимо изначально упомянутой компании Allseeds, на украинских черноземах также трудятся и другие игроки. Крупнейший профильный производитель — это Kernel Holding, удерживающий почти треть внутреннего рынка и экспорта. Есть еще Delta Wilmar, Bunge Ukraine, MHP ("Мироновский хлебопродукт"), Astarta-Kyiv, ViOil, OptimusAgro Trade и ряд предприятий поменьше.

Их объединяет одна маленькая, но важная деталь. Все они в той или иной мере переваливают свою продукцию через порты Одессы и области, что и понятно, ведь морская логистика самая дешевая, практически не имеет ограничений по географии, а до недавнего времени была еще и самой безопасной. Морские терминалы Одесской области за первый квартал текущего года перевалили 21,1 миллиона тонн продукции, из которых 11,6 миллиона тонн пришлось на зерно и продукцию сельского хозяйства. В государственном масштабе одна эта область пропускает через себя половину всего морского товарного трафика.

У блокировки морских портов есть и еще один неожиданный аспект. Учитывая критическую важность отрасли, агропромышленники, изрядная часть которых давно находится под крышей западных холдингов, смогли забронировать от призыва на фронт многих специалистов. Точное количество засекречено, однако областные администрации время от времени публикуют соответствующие данные. По ним можно судить, что на середину 2026 года всего на Украине от призыва забронированы порядка 1,6 миллиона человек, причем с начала года число увеличилось на 300 тысяч. Нюанс в том, что рост обеспечили такие направления, как строительство, транспорт и перерабатывающая промышленность.

Аграриев в списках нет.