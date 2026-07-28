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Дело Светова* об уклонении от обязанностей иноагента направили в суд - РИА Новости, 28.07.2026
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11:15 28.07.2026 (обновлено: 11:23 28.07.2026)
Дело Светова* об уклонении от обязанностей иноагента направили в суд

Дело блогера Светова об уклонении от обязанностей иноагента направили в суд

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 28.07.2026
© РИА Новости / Илья Питалев
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Уголовное дело в отношении Михаила Светова*, признанного в РФ иноагентом и обвиняемого в уклонении от исполнения обязанностей иноагента, направлено в московский суд для заочного рассмотрения.
  • Савеловский суд Москвы заочно арестовал Светова* по уголовному делу о нарушении порядка деятельности иноагента.
  • Светов* обвиняется в распространении материалов в соцсетях без указания на то, что они созданы и (или) распространены физическим лицом, выполняющим функции иноагента.
МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Уголовное дело блогера Михаила Светова*, признанного в РФ иноагентом и обвиняемого в уклонении от исполнения обязанностей иноагента, направлено в московский суд для заочного рассмотрения, сообщает прокуратура столицы.
Ранее Савеловский суд Москвы заочно арестовал Светова* по уголовному делу о нарушении порядка деятельности иноагента.
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"Савеловская межрайонная прокуратура Москвы утвердила обвинительное заключение в отношении 41-летнего Михаила Светова*. Он обвиняется по части 2 статьи 330.1 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством Российской Федерации об иностранных агентах)", - говорится в сообщении ведомства в канале на платформе "Макс".
По версии следствия, признанный иноагентом Светов* был привлечен к административной ответственности за нарушение порядка деятельности физического лица, выполняющего функции иноагента (статья 19.34 КоАП РФ). При этом, находясь за пределами РФ, он распространил в соцсетях материалы без указания на то, что они созданы и (или) распространены физическим лицом, выполняющим функции иноагента.
"Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу в отсутствие подсудимого, находящегося в розыске. В отношении Светова* заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - добавили в прокуратуре.
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