Дело Светова* об уклонении от обязанностей иноагента направили в суд

МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Уголовное дело блогера Михаила Светова*, признанного в РФ иноагентом и обвиняемого в уклонении от исполнения обязанностей иноагента, направлено в московский суд для заочного рассмотрения, сообщает прокуратура столицы.

По версии следствия, признанный иноагентом Светов* был привлечен к административной ответственности за нарушение порядка деятельности физического лица, выполняющего функции иноагента (статья 19.34 КоАП РФ). При этом, находясь за пределами РФ, он распространил в соцсетях материалы без указания на то, что они созданы и (или) распространены физическим лицом, выполняющим функции иноагента.