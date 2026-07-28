Минобороны показало кадры поражения двух сухогрузов в порту Николаева

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Минобороны России опубликовало кадры поражения двух сухогрузов в порту украинского Николаева.
- 27 июля БПЛА «Герань-4 сикер» поразили два морских судна типа «сухогруз» в порту Николаев.
МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Минобороны России опубликовало кадры поражения двух сухогрузов в порту украинского Николаева.
"В течение 27 июля расчетами реактивных БПЛА "Герань-4 сикер" в порту Николаев были поражены два морских судна типа "сухогруз", - говорится в комментарии к видео.
В результате высокоточных ударов все цели были успешно поражены, сообщило военное ведомство.