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Минобороны показало кадры поражения двух сухогрузов в порту Николаева - РИА Новости, 28.07.2026
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12:06 28.07.2026 (обновлено: 12:22 28.07.2026)
Минобороны показало кадры поражения двух сухогрузов в порту Николаева

Минобороны опубликовало кадры поражения двух сухогрузов в порту Николаева

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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Минобороны России опубликовало кадры поражения двух сухогрузов в порту украинского Николаева.
  • 27 июля БПЛА «Герань-4 сикер» поразили два морских судна типа «сухогруз» в порту Николаев.
МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Минобороны России опубликовало кадры поражения двух сухогрузов в порту украинского Николаева.
"В течение 27 июля расчетами реактивных БПЛА "Герань-4 сикер" в порту Николаев были поражены два морских судна типа "сухогруз", - говорится в комментарии к видео.
В результате высокоточных ударов все цели были успешно поражены, сообщило военное ведомство.
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Николаев (Украина)Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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