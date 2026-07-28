Блогер из Ярославля стал фигурантом дела за нарушение закона об иноагентах

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Блогер из Ярославля Андрей Алексеев* стал фигурантом уголовного дела после показа мультфильма с обсуждением, не объявив о своем статусе иноагента.
- Кировский районный суд города Ярославля избрал в отношении Алексеева* меру пресечения в виде запрета определенных действий.
- Алексеев* неоднократно был подвергнут административному наказанию за нарушение порядка деятельности иностранного агента.
ЯРОСЛАВЛЬ, 28 июл – РИА Новости. Признанный иноагентом блогер из Ярославля, бывший радиоведущий и руководитель киноклуба Андрей Алексеев* стал фигурантом уголовного дела после того, как провел показ мультфильма с обсуждением, не объявив о своем статусе иноагента, сообщили РИА Новости в Ярославском областном суде и силовых структурах региона.
Отмечается, что Алексеев* неоднократно был подвергнут административному наказанию за нарушение порядка деятельности иностранного агента.
В областном суде отметили, что на обвиняемого возложены запреты общаться со свидетелями и иными участниками уголовного судопроизводства, получать и отправлять почтовые отправления, пользоваться интернетом и телефонной связью, за исключением вызова экстренных служб.
"По версии следствия, Алексеев* умышленно провел показ мультфильма с последующим обсуждением, в ходе которого не исполнил обязанность по сообщению о наличии статуса иностранного агента перед воспроизведением материала, после его просмотра, а также во время обсуждения", - сообщили РИА Новости в силовых структурах региона.
Блогер Андрей Алексеев* – довольно известный человек в культурной среде Ярославля. Он работал радиоведушим, арт-директором крупного кинотеатра, организовал свой киноклуб, делал видеоинтервью с известными жителями города. Решением министерства юстиции от 30 декабря 2021 года Алексеев* признан иностранным агентом, внесен в реестр иностранных агентов. С тех пор Алексеев* не раз был оштрафован, в частности, за недостаточно большой шрифт уведомления о его статусе при публикации сообщения в социальной сети "ВКонтакте".
* признан иноагентом на территории РФ
* признан иноагентом на территории РФ
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