Блогер из Ярославля стал фигурантом дела за нарушение закона об иноагентах

Краткий пересказ от РИА ИИ Блогер из Ярославля Андрей Алексеев* стал фигурантом уголовного дела после показа мультфильма с обсуждением, не объявив о своем статусе иноагента.

Кировский районный суд города Ярославля избрал в отношении Алексеева* меру пресечения в виде запрета определенных действий.

Алексеев* неоднократно был подвергнут административному наказанию за нарушение порядка деятельности иностранного агента.

ЯРОСЛАВЛЬ, 28 июл – РИА Новости. Признанный иноагентом блогер из Ярославля, бывший радиоведущий и руководитель киноклуба Андрей Алексеев* стал фигурантом уголовного дела после того, как провел показ мультфильма с обсуждением, не объявив о своем статусе иноагента, сообщили РИА Новости в Ярославском областном суде и силовых структурах региона.

"Кировский районный суд города Ярославля избрал в отношении Андрея Алексеева*, обвиняемого в нарушении порядка деятельности иностранного агента – это часть 2 статьи 330.1 УК РФ - меру пресечения в виде запрета определенных действий", - рассказали РИА Новости в Ярославском областном суде.

Отмечается, что Алексеев* неоднократно был подвергнут административному наказанию за нарушение порядка деятельности иностранного агента.

В областном суде отметили, что на обвиняемого возложены запреты общаться со свидетелями и иными участниками уголовного судопроизводства, получать и отправлять почтовые отправления, пользоваться интернетом и телефонной связью, за исключением вызова экстренных служб.

"По версии следствия, Алексеев* умышленно провел показ мультфильма с последующим обсуждением, в ходе которого не исполнил обязанность по сообщению о наличии статуса иностранного агента перед воспроизведением материала, после его просмотра, а также во время обсуждения", - сообщили РИА Новости в силовых структурах региона.