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Суд в Сочи вернул прокурору дело об отравлении чачей в Сириусе - РИА Новости, 28.07.2026
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19:42 28.07.2026
Суд в Сочи вернул прокурору дело об отравлении чачей в Сириусе

Суд в Сочи вернул прокурору дело об отравлении чачей в Сириусе в 2025 году

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 28.07.2026
© РИА Новости / Илья Питалев
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Судья Адлерского районного суда Сочи вернул прокурору уголовное дело об отравлении кустарной чачей в Сириусе в 2025 году.
  • По уголовному делу проходят семь человек, обвиняемые в производстве, хранении, перевозке либо сбыте товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности.
  • Судья оставил без изменений меру пресечения всем обвиняемым, продленную до 20 декабря 2026 года.
СОЧИ, 28 июл - РИА Новости. Судья Адлерского районного суда Сочи вернул прокурору уголовное дело об отравлении кустарной чачей в Сириусе в 2025 году, отчего умерли как минимум десять человек, передает корреспондент РИА Новости из зала судебного заседания.
"Суд постановил уголовное дело по обвинению Цвижба, Пачалия, … обвиняемых в совершении преступлений … вернуть … для устранения препятствий, установленных судом", - огласил судья.
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Судебное заседание прошло в Адлерском районном суде, на процессе присутствовали все обвиняемые по делу и их представители. Потерпевшие на заседании отсутствовали. Однако к участию в суде были привлечены переводчики, в том числе с азербайджанского языка.
По уголовному делу по части 3 статьи 238 УК РФ (производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности…) проходит семь человек: Арарат Акопян, Олеся Пачалия, Этери Цвижба, Садаев Севиндик Валех оглы, Шабанов Шабан Гамидулла, Элтанбадави Мохамед Адель Мохамед, Эльмадбули Айман Омар. Арарат Акопян, указанный в деле, также проходит по части 5 статьи 171 УК РФ - (производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством РФ).
Также судья в ходе заседания оставил без изменений меру пресечения всем обвиняемым, продленное до 20 декабря 2026 года в предыдущем судебном заседании, в том числе и домашнего ареста для обвиняемой 71-летней Этери Цвижба.
В начале августа прошлого года как минимум десять человек погибли от отравления кустарным алкоголем, купленным на "Казачьем" рынке в Сириусе. По подозрению в причастности к отравлению граждан алкоголем в августе 2025 года были задержаны два продавца - 30-летняя и 71-летняя женщины. По информации из документов, имеющихся в распоряжении РИА Новости, адвокаты двух женщин, обвиняемых в продаже кустарного алкоголя в Сириусе, утверждают, что их подзащитные не знали об опасности продукции для жизни и здоровья.
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