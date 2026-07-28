Суд в Сочи вернул прокурору дело об отравлении чачей в Сириусе

Краткий пересказ от РИА ИИ Судья Адлерского районного суда Сочи вернул прокурору уголовное дело об отравлении кустарной чачей в Сириусе в 2025 году.

По уголовному делу проходят семь человек, обвиняемые в производстве, хранении, перевозке либо сбыте товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности.

Судья оставил без изменений меру пресечения всем обвиняемым, продленную до 20 декабря 2026 года.

СОЧИ, 28 июл - РИА Новости. Судья Адлерского районного суда Сочи вернул прокурору уголовное дело об отравлении кустарной чачей в Сириусе в 2025 году, отчего умерли как минимум десять человек, передает корреспондент РИА Новости из зала судебного заседания.

"Суд постановил уголовное дело по обвинению Цвижба, Пачалия, … обвиняемых в совершении преступлений … вернуть … для устранения препятствий, установленных судом", - огласил судья.

Судебное заседание прошло в Адлерском районном суде, на процессе присутствовали все обвиняемые по делу и их представители. Потерпевшие на заседании отсутствовали. Однако к участию в суде были привлечены переводчики, в том числе с азербайджанского языка.

По уголовному делу по части 3 статьи 238 УК РФ (производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности…) проходит семь человек: Арарат Акопян, Олеся Пачалия, Этери Цвижба, Садаев Севиндик Валех оглы, Шабанов Шабан Гамидулла, Элтанбадави Мохамед Адель Мохамед, Эльмадбули Айман Омар. Арарат Акопян, указанный в деле, также проходит по части 5 статьи 171 УК РФ - (производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством РФ).

Также судья в ходе заседания оставил без изменений меру пресечения всем обвиняемым, продленное до 20 декабря 2026 года в предыдущем судебном заседании, в том числе и домашнего ареста для обвиняемой 71-летней Этери Цвижба.