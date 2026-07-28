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Суд признал недействующим правило вуза о выселении из общежития - РИА Новости, 28.07.2026
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17:25 28.07.2026
Суд признал недействующим правило вуза о выселении из общежития

Суд аннулировал правило вуза о выселении из общежития за двухмесячное отсутствие

© РИА Новости / Дмитрий Коробейников | Перейти в медиабанкСтатуя древнегреческой богини правосудия Фемиды
Статуя древнегреческой богини правосудия Фемиды - РИА Новости, 1920, 28.07.2026
© РИА Новости / Дмитрий Коробейников
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Верховный суд признал недействующим правило вуза о выселении студента из общежития за двухмесячное отсутствие.
  • Руководство университета выселило студента из общежития на основании правил внутреннего распорядка.
  • Верховный суд указал, что оспариваемые правила не зарегистрированы в установленном порядке и не могут регулировать права и обязанности.
МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Верховный суд РФ признал недействующим правило вуза, по которому студента можно выселить из общежития за двухмесячное отсутствие, сообщили в пресс-службе суда.
Там рассказали, что руководство университета на основании правил внутреннего распорядка выселило из общежития студента Артема Дубинина, который не проживал в комнате более двух месяцев.
Он обратился в Верховный суд РФ и заявил, что примененная к нему крайняя мера дисциплинарного взыскания является необоснованной, поскольку он отсутствовал в общежитии в период летних каникул. Выселение возможно только в судебном порядке при условии установления совокупности всех обстоятельств.
"Изучив доводы жалобы, Верховный суд России признал оспариваемые правила недействующими, поскольку они не зарегистрированы в установленном порядке, в связи с чем не могут регулировать права и обязанности", - отмечается в сообщении.
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