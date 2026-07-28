Суд признал недействующим правило вуза о выселении из общежития

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Верховный суд признал недействующим правило вуза о выселении студента из общежития за двухмесячное отсутствие.
- Руководство университета выселило студента из общежития на основании правил внутреннего распорядка.
- Верховный суд указал, что оспариваемые правила не зарегистрированы в установленном порядке и не могут регулировать права и обязанности.
МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Верховный суд РФ признал недействующим правило вуза, по которому студента можно выселить из общежития за двухмесячное отсутствие, сообщили в пресс-службе суда.
Там рассказали, что руководство университета на основании правил внутреннего распорядка выселило из общежития студента Артема Дубинина, который не проживал в комнате более двух месяцев.
Он обратился в Верховный суд РФ и заявил, что примененная к нему крайняя мера дисциплинарного взыскания является необоснованной, поскольку он отсутствовал в общежитии в период летних каникул. Выселение возможно только в судебном порядке при условии установления совокупности всех обстоятельств.
"Изучив доводы жалобы, Верховный суд России признал оспариваемые правила недействующими, поскольку они не зарегистрированы в установленном порядке, в связи с чем не могут регулировать права и обязанности", - отмечается в сообщении.
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22 сентября 2025, 19:09