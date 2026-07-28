Суд признал недействующим правило вуза о выселении из общежития

Краткий пересказ от РИА ИИ Верховный суд признал недействующим правило вуза о выселении студента из общежития за двухмесячное отсутствие.

Руководство университета выселило студента из общежития на основании правил внутреннего распорядка.

Верховный суд указал, что оспариваемые правила не зарегистрированы в установленном порядке и не могут регулировать права и обязанности.

МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Верховный суд РФ признал недействующим правило вуза, по которому студента можно выселить из общежития за двухмесячное отсутствие, сообщили в пресс-службе суда.

Там рассказали, что руководство университета на основании правил внутреннего распорядка выселило из общежития студента Артема Дубинина, который не проживал в комнате более двух месяцев.

Он обратился в Верховный суд РФ и заявил, что примененная к нему крайняя мера дисциплинарного взыскания является необоснованной, поскольку он отсутствовал в общежитии в период летних каникул. Выселение возможно только в судебном порядке при условии установления совокупности всех обстоятельств.