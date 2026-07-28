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Кассация подтвердила получение "Аквакультурой" займов от Блиновской - РИА Новости, 28.07.2026
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17:20 28.07.2026
Кассация подтвердила получение "Аквакультурой" займов от Блиновской

Суд подтвердил получение "Аквакультурой" займов на 200 млн руб от Блиновской

© Фото : Суды общей юрисдикции города МосквыЕлена Блиновская в суде
Елена Блиновская в суде - РИА Новости, 1920, 28.07.2026
© Фото : Суды общей юрисдикции города Москвы
Елена Блиновская в суде. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Арбитражный суд Московского округа оставил в силе судебные акты двух инстанций, признавшие Елену Блиновскую заимодавцем для ООО «Аквакультура».
  • Суд отклонил кассационную жалобу «Аквакультуры» на предыдущие судебные решения.
  • Суд признал Блиновскую действительным заимодавцем, что может стать основанием для иска о возврате займов в конкурсную массу блогера.
МОСКВА, 28 июл – РИА Новости. Арбитражный суд Московского округа оставил в силе судебные акты двух инстанций, которые признали, что займы на сумму более 200 миллионов рублей созданному для разведения рыбы вологодскому ООО "Аквакультура" были предоставлены Еленой Блиновской.
Как говорится в материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости, окружной суд во вторник отклонил кассационную жалобу "Аквакультуры" на вынесенное в декабре определение арбитражного суда Москвы и постановление Девятого арбитражного апелляционного суда.
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Как пояснил в суде первой инстанции представитель Марии Ознобихиной, финансового управляющего Блиновской, несколько десятков займов было выдано "Аквакультуре" техническими компаниями, входившими в схему дробления бизнеса "королевы марафонов". Среди них – ООО "Альтаир", ООО "Арктур", ООО "Канопус", ООО "Кастор" и другие.
По словам юриста, это были притворные заимодавцы, через них "более 200 миллионов рублей было перечислено за счет средств от вебинаров Блиновской и с ее ведома" вологодскому рыбохозяйству.
Суд полностью удовлетворил требования Ознобихиной, признав Блиновскую действительным заимодавцем. Такое решение может стать основанием для обращения с отдельным иском к заемщику о возврате займов в конкурсную массу блогера. Апелляция в апреле поддержала решение.
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Ранее суд в этом деле о банкротстве Блиновской наложил арест на имущество "Аквакультуры", в которой, по данным сервиса "БИР-Аналитик", до мая 2024 года 80% принадлежало ее мужу Алексею.
Арбитражный суд Москвы в ноябре 2024 года признал Блиновскую банкротом по ее собственному заявлению и открыл процедуру реализации ее имущества.
Савеловский суд Москвы 3 марта текущего года приговорил Блиновскую к пяти годам колонии общего режима со штрафом 1 миллион рублей и запретом заниматься коммерческой деятельностью на четыре года. Также суд взыскал в доход государства арестованное по делу имущество и удовлетворил иск прокуратуры о взыскании 587 миллионов рублей в пользу РФ. Блиновская была задержана в апреле 2023 года.
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