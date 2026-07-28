Кассация подтвердила получение "Аквакультурой" займов от Блиновской

Краткий пересказ от РИА ИИ Арбитражный суд Московского округа оставил в силе судебные акты двух инстанций, признавшие Елену Блиновскую заимодавцем для ООО «Аквакультура».

Суд отклонил кассационную жалобу «Аквакультуры» на предыдущие судебные решения.

Суд признал Блиновскую действительным заимодавцем, что может стать основанием для иска о возврате займов в конкурсную массу блогера.

МОСКВА, 28 июл – РИА Новости. Арбитражный суд Московского округа оставил в силе судебные акты двух инстанций, которые признали, что займы на сумму более 200 миллионов рублей созданному для разведения рыбы вологодскому ООО "Аквакультура" были предоставлены Еленой Блиновской.

Как говорится в материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости, окружной суд во вторник отклонил кассационную жалобу "Аквакультуры" на вынесенное в декабре определение арбитражного суда Москвы и постановление Девятого арбитражного апелляционного суда

Как пояснил в суде первой инстанции представитель Марии Ознобихиной, финансового управляющего Блиновской, несколько десятков займов было выдано "Аквакультуре" техническими компаниями, входившими в схему дробления бизнеса "королевы марафонов". Среди них – ООО "Альтаир", ООО "Арктур", ООО "Канопус", ООО "Кастор" и другие.

По словам юриста, это были притворные заимодавцы, через них "более 200 миллионов рублей было перечислено за счет средств от вебинаров Блиновской и с ее ведома" вологодскому рыбохозяйству.

Суд полностью удовлетворил требования Ознобихиной, признав Блиновскую действительным заимодавцем. Такое решение может стать основанием для обращения с отдельным иском к заемщику о возврате займов в конкурсную массу блогера. Апелляция в апреле поддержала решение.

Ранее суд в этом деле о банкротстве Блиновской наложил арест на имущество "Аквакультуры", в которой, по данным сервиса "БИР-Аналитик", до мая 2024 года 80% принадлежало ее мужу Алексею.

Арбитражный суд Москвы в ноябре 2024 года признал Блиновскую банкротом по ее собственному заявлению и открыл процедуру реализации ее имущества.