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Суд приговорил жителя Пензы к тюремному сроку за попытку вступить в ВСУ - РИА Новости, 28.07.2026
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16:23 28.07.2026
Суд приговорил жителя Пензы к тюремному сроку за попытку вступить в ВСУ

Суд приговорил жителя Пензы к пяти годам тюрьмы за попытку вступить в ВСУ

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкСтатуя Фемиды
Статуя Фемиды - РИА Новости, 1920, 28.07.2026
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Житель Пензенского района приговорен к пяти годам лишения свободы за попытку вступления в вооруженные силы Украины.
  • Он признан виновным в покушении на сотрудничество с представителем иностранного государства против безопасности России.
САРАТОВ, 28 июл - РИА Новости. Житель Пензенского района приговорен к пяти годам лишения свободы за попытку вступления в вооруженные силы Украины, сообщает пресс-служба Пензенского областного суда.
Приговор был вынесен во вторник 25-летнему жителю Пензенского района. Он признан виновным в покушении на сотрудничество на конфиденциальной основе с представителем иностранного государства против безопасности РФ.
"Суд назначил виновному наказание в виде 5 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима с последующим ограничением свободы на 1 год", - говорится в сообщении пресс-службы во "ВКонтакте".
Как установил суд, с 30 января по 11 марта 2025 года фигурант "вел переписку в мессенджере с лицом, называвшим себя представителями вооруженных сил Украины, и направлял ему сообщения, в которых выражал готовность вступить в ВСУ для участия в боевых действиях против России на стороне Украины".
Злоумышленника задержали сотрудники УФСБ России по Пензенской области. В ходе судебного процесса он полностью признал вину, добавили в суде.
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РоссияПензенский районПензаВооруженные силы Украины
 
 
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