Суд приговорил жителя Пензы к тюремному сроку за попытку вступить в ВСУ

Краткий пересказ от РИА ИИ Житель Пензенского района приговорен к пяти годам лишения свободы за попытку вступления в вооруженные силы Украины.

Он признан виновным в покушении на сотрудничество с представителем иностранного государства против безопасности России.

САРАТОВ, 28 июл - РИА Новости. Житель Пензенского района приговорен к пяти годам лишения свободы за попытку вступления в вооруженные силы Украины, сообщает пресс-служба Пензенского областного суда.

Приговор был вынесен во вторник 25-летнему жителю Пензенского района . Он признан виновным в покушении на сотрудничество на конфиденциальной основе с представителем иностранного государства против безопасности РФ

"Суд назначил виновному наказание в виде 5 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима с последующим ограничением свободы на 1 год", - говорится в сообщении пресс-службы во "ВКонтакте".

Как установил суд, с 30 января по 11 марта 2025 года фигурант "вел переписку в мессенджере с лицом, называвшим себя представителями вооруженных сил Украины, и направлял ему сообщения, в которых выражал готовность вступить в ВСУ для участия в боевых действиях против России на стороне Украины".