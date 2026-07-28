Суд объяснил, почему вернул Емельяненко иск к издательству АСТ

В пресс-службе Мосгорсуда ранее сообщили РИА Новости, что Останкинский суд рассмотрит иск Емельяненко к АСТ и Ивановой почти на 13 миллионов рублей. Как следует из искового заявления, в 2025 году АСТ издало книгу в серии "Звезды отечественного спорта для детей", на обложке которой размещено фото Емельяненко, а также использовано его имя в названии и оформлении. Как добавили в инстанции, Емельяненко потребовал признать часть сведений о его биографии в книге не соответствующими действительности и порочащими честь.