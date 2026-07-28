Суд объяснил, почему вернул Емельяненко иск к издательству АСТ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Останкинский районный суд Москвы оставил иск Федора Емельяненко к ООО «Издательство АСТ» и Анастасии Ивановой без движения.
- Суд предложил Емельяненко привести иск в соответствие с требованиями Гражданского процессуального кодекса РФ: уточнить требования к каждому из ответчиков и суммы компенсаций.
- Емельяненко потребовал признать часть сведений о его биографии в книге, изданной АСТ, не соответствующими действительности и порочащими честь.
МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Останкинский районный суд Москвы оставил без движения иск знаменитого бойца смешанных единоборств Федора Емельяненко к ООО "Издательство АСТ" и писательнице Анастасии Ивановой, чтобы он указал точные суммы компенсаций, сообщили РИА Новости в пресс-службе Мосгорсуда.
Как пояснили в инстанции, суд предложил Емельяненко привести иск в соответствие с требованиями Гражданского процессуального кодекса РФ: уточнить, какие именно требования предъявляются к каждому из ответчиков, указать сумму компенсации, заявленную ко взысканию с каждого из них, а также предоставить необходимые сведения об ответчиках.
Адвокат спортсмена Елизавета Меткина заявила РИА Новости, что все недостатки процессуального характера будут устранены в установленный судом срок, после чего иск будет подан повторно.
В пресс-службе Мосгорсуда ранее сообщили РИА Новости, что Останкинский суд рассмотрит иск Емельяненко к АСТ и Ивановой почти на 13 миллионов рублей. Как следует из искового заявления, в 2025 году АСТ издало книгу в серии "Звезды отечественного спорта для детей", на обложке которой размещено фото Емельяненко, а также использовано его имя в названии и оформлении. Как добавили в инстанции, Емельяненко потребовал признать часть сведений о его биографии в книге не соответствующими действительности и порочащими честь.