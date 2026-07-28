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Апелляция утвердила взыскание с Wildberries 25 миллионов рублей - РИА Новости, 28.07.2026
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14:31 28.07.2026 (обновлено: 15:00 28.07.2026)
Апелляция утвердила взыскание с Wildberries 25 миллионов рублей

Апелляция утвердила взыскание с "Вайлдберриз" 25 млн руб в пользу "Сколково"

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкВывеска Wildberries
Вывеска Wildberries - РИА Новости, 1920, 28.07.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Вывеска Wildberries. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Девятый арбитражный апелляционный суд согласился с решением нижестоящей инстанции о взыскании с ООО «Вайлдберриз» 25 миллионов рублей неустойки.
  • Апелляционный суд отклонил жалобу ответчика на решение арбитражного суда Москвы, принятое в апреле, после чего оно вступило в силу.
  • «Сколково» подало иск о взыскании штрафных санкций с «Вайлдберриз» из-за нарушения сроков строительства на арендованных земельных участках.
МОСКВА, 28 июл – РИА Новости. Девятый арбитражный апелляционный суд согласился с нижестоящей инстанцией, которая по иску некоммерческой организации "Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий" (Сколково) взыскала 25 миллионов рублей неустойки с ООО "Вайлдберриз".
Как говорится в материалах, изученных РИА Новости, апелляционный суд во вторник отклонил жалобу ответчика на принятое в апреле решение арбитражного суда Москвы, после чего оно вступило в силу.
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Между сторонами в 2021 году был заключен договор, по которому "Сколково" предоставило ритейлеру в аренду земельные участки для строительства здания Центра НИОКР ООО "Вайлдберриз", комплексов апартаментов, включающих нежилые здания, предназначенные для временного проживания, а также линейных и иных сооружений, элементов благоустройства и озеленения.
На дату подачи иска в ноябре 2025 года "Вайлдберриз" допустила нарушение сроков строительства, не было завершено даже проектирование объекта, поэтому "Сколково" обратилось с иском о взыскании с арендатора предусмотренных договором штрафных санкций в размере около 97 миллионов рублей.
Суд первой инстанции удовлетворил исковые требования частично, посчитав заявленную истцом штрафную неустойку чрезмерной.
Председатель фонда "Сколково" Аркадий Дворкович в 2020 году в интервью РИА Новости говорил, что интернет-ритейлер Wildberries планирует открыть в "Сколково" свое представительство. По словам Дворковича, на тот момент центр находился в стадии проектирования.
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МоскваАркадий ДворковичСколковоВайлдберриз (Wildberries)
 
 
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