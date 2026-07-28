Апелляция утвердила взыскание с Wildberries 25 миллионов рублей

Краткий пересказ от РИА ИИ Девятый арбитражный апелляционный суд согласился с решением нижестоящей инстанции о взыскании с ООО «Вайлдберриз» 25 миллионов рублей неустойки.

Апелляционный суд отклонил жалобу ответчика на решение арбитражного суда Москвы, принятое в апреле, после чего оно вступило в силу.

«Сколково» подало иск о взыскании штрафных санкций с «Вайлдберриз» из-за нарушения сроков строительства на арендованных земельных участках.

МОСКВА, 28 июл – РИА Новости. Девятый арбитражный апелляционный суд согласился с нижестоящей инстанцией, которая по иску некоммерческой организации "Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий" (Сколково) взыскала 25 миллионов рублей неустойки с ООО "Вайлдберриз".

Как говорится в материалах, изученных РИА Новости, апелляционный суд во вторник отклонил жалобу ответчика на принятое в апреле решение арбитражного суда Москвы , после чего оно вступило в силу.

Между сторонами в 2021 году был заключен договор, по которому " Сколково " предоставило ритейлеру в аренду земельные участки для строительства здания Центра НИОКР ООО "Вайлдберриз", комплексов апартаментов, включающих нежилые здания, предназначенные для временного проживания, а также линейных и иных сооружений, элементов благоустройства и озеленения.

На дату подачи иска в ноябре 2025 года "Вайлдберриз" допустила нарушение сроков строительства, не было завершено даже проектирование объекта, поэтому "Сколково" обратилось с иском о взыскании с арендатора предусмотренных договором штрафных санкций в размере около 97 миллионов рублей.

Суд первой инстанции удовлетворил исковые требования частично, посчитав заявленную истцом штрафную неустойку чрезмерной.