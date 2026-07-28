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Суд в Москве взыскал 194,2 миллиона долларов с Euroclear Bank - РИА Новости, 28.07.2026
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12:42 28.07.2026
Суд в Москве взыскал 194,2 миллиона долларов с Euroclear Bank

Суд по иску инвесткомпании "Силициум-2" взыскал $194,2 млн с Euroclear Bank

© РИА Новости / Андрей ВолковАрбитражный суд Москвы
Арбитражный суд Москвы - РИА Новости, 1920, 28.07.2026
© РИА Новости / Андрей Волков
Арбитражный суд Москвы. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Арбитражный суд Москвы частично удовлетворил иск ООО «Специализированное финансовое общество „Силициум-2“» к бельгийскому Euroclear Bank, взыскав более 194,2 миллиона долларов.
  • Иск был вызван блокировкой ответчиком принадлежащих истцу ценных бумаг, сумма первоначального требования составляла около 32,8 миллиарда рублей, затем была увеличена до более чем 2,2 миллиарда долларов.
  • Банк России также предъявил иск к Euroclear на сумму около 18,2 триллиона рублей, который был полностью удовлетворен судом первой инстанции и оставлен без изменения апелляционной инстанцией.
МОСКВА, 28 июл – РИА Новости. Арбитражный суд Москвы рассмотрел один из крупнейших в российских судах исков к бельгийскому Euroclear Bank – о взыскании более 2,2 миллиарда долларов – и удовлетворил его частично, взыскав в пользу истца, ООО "Специализированное финансовое общество "Силициум-2", более 194,2 миллиона долларов, передает РИА Новости.
Этот иск поступил в суд в мае прошлого года. Как пояснили представители сторон в суде, он вызван блокировкой ответчиком принадлежащих истцу ценных бумаг. "Силициум-2" просил взыскать с Euroclear свыше 2,2 миллиарда долларов номинальной стоимости бумаг и более 4,5 миллиона долларов начисленного купонного дохода. Взысканная сумма близка к контррасчету ответчика.
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Бумаги из-за международных санкций были заблокированы в 2022 году на счетах Национального расчетного депозитария, открытых в депозитарии Euroclear Bank. Сначала истец требовал взыскать с ответчика около 32,8 миллиарда рублей, но в октябре СФО "Силициум-2" увеличило сумму иска в пять с лишним раз.
Банк России в декабре предъявил к Euroclear иск, в котором потребовал взыскать с него около 18,2 триллиона рублей убытков. Как пояснял регулятор, величина иска складывается из стоимости заблокированных активов и упущенной выгоды. Суд первой инстанции в мае иск полностью удовлетворил, апелляционная инстанция в июле оставила решение без изменения.
До этого самые крупные требования к бельгийскому банку были предъявлены управляющей компанией "Альфа-капитал", на сумму порядка 319 миллиардов рублей, и управляющей компанией "Первая" (прежнее название – "Сбер Управление активами") – на сумму около 130 миллиардов. Эти иски двумя инстанциями были отклонены.
По данным системы "БИР-Аналитик", ООО "СФО "Силициум-2" было зарегистрировано в ЕГРЮЛ в мае 2022 года. Его учредителем указан фонд "Платан", учрежденный Натальей Носковой и Ириной Хлоповой, а руководителем – управляющая компания "Кипарис", принадлежащая Хлоповой. Основной вид деятельности СФО "Силициум-2" – "деятельность эмиссионная".
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