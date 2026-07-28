Суд в Москве взыскал 194,2 миллиона долларов с Euroclear Bank

Краткий пересказ от РИА ИИ Арбитражный суд Москвы частично удовлетворил иск ООО «Специализированное финансовое общество „Силициум-2“» к бельгийскому Euroclear Bank, взыскав более 194,2 миллиона долларов.

Иск был вызван блокировкой ответчиком принадлежащих истцу ценных бумаг, сумма первоначального требования составляла около 32,8 миллиарда рублей, затем была увеличена до более чем 2,2 миллиарда долларов.

Банк России также предъявил иск к Euroclear на сумму около 18,2 триллиона рублей, который был полностью удовлетворен судом первой инстанции и оставлен без изменения апелляционной инстанцией.

МОСКВА, 28 июл – РИА Новости. Арбитражный суд Москвы рассмотрел один из крупнейших в российских судах исков к бельгийскому Euroclear Bank – о взыскании более 2,2 миллиарда долларов – и удовлетворил его частично, взыскав в пользу истца, ООО "Специализированное финансовое общество "Силициум-2", более 194,2 миллиона долларов, передает РИА Новости.

Этот иск поступил в суд в мае прошлого года. Как пояснили представители сторон в суде, он вызван блокировкой ответчиком принадлежащих истцу ценных бумаг. "Силициум-2" просил взыскать с Euroclear свыше 2,2 миллиарда долларов номинальной стоимости бумаг и более 4,5 миллиона долларов начисленного купонного дохода. Взысканная сумма близка к контррасчету ответчика.

Бумаги из-за международных санкций были заблокированы в 2022 году на счетах Национального расчетного депозитария, открытых в депозитарии Euroclear Bank. Сначала истец требовал взыскать с ответчика около 32,8 миллиарда рублей, но в октябре СФО "Силициум-2" увеличило сумму иска в пять с лишним раз.

Банк России в декабре предъявил к Euroclear иск, в котором потребовал взыскать с него около 18,2 триллиона рублей убытков. Как пояснял регулятор, величина иска складывается из стоимости заблокированных активов и упущенной выгоды. Суд первой инстанции в мае иск полностью удовлетворил, апелляционная инстанция в июле оставила решение без изменения.

До этого самые крупные требования к бельгийскому банку были предъявлены управляющей компанией "Альфа-капитал", на сумму порядка 319 миллиардов рублей, и управляющей компанией "Первая" (прежнее название – "Сбер Управление активами") – на сумму около 130 миллиардов. Эти иски двумя инстанциями были отклонены.