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Суд в ДНР заочно осудил ирландского наемника, воевавшего за ВСУ - РИА Новости, 28.07.2026
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11:48 28.07.2026
Суд в ДНР заочно осудил ирландского наемника, воевавшего за ВСУ

Суд в ДНР заочно приговорил к тюрьме ирландского наемника, воевавшего за ВСУ

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкСтатуя Фемиды
Статуя Фемиды - РИА Новости, 1920, 28.07.2026
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Тирнан О'Донован из Ирландии, воевавший на стороне Украины в составе формирования "Избранная рота" (Chosen Company), признан виновным по статье "Участие наемника в вооруженном конфликте".
  • Он заочно приговорен судом Донецкой Народной Республики к 14 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима и объявлен в международный розыск.
МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Суд в Донецкой Народной Республике заочно приговорил к 14 годам колонии наемника из Ирландии Тирнана О'Донована, который воевал на стороне Киева, сообщает Генпрокуратура России.
Как сообщает ведомство, в июне 2023 года О'Донован прибыл на Украину, где вступил в состав формирования иностранных наемников "Избранная рота" (Chosen Company) в составе ВСУ. До весны 2025 года он принимал участие в боях против ВС РФ, в результате чего гибло мирное население и разрушалась гражданская инфраструктура.
"Суд заочно приговорил О'Донована к 14 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении.
О'Донован признан виновным по ч. 3 статьи 359 УК РФ "Участие наемника в вооруженном конфликте". Он объявлен в международный розыск и заочно арестован.
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