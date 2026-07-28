Суд в ДНР заочно осудил ирландского наемника, воевавшего за ВСУ

Краткий пересказ от РИА ИИ Тирнан О'Донован из Ирландии, воевавший на стороне Украины в составе формирования "Избранная рота" (Chosen Company), признан виновным по статье "Участие наемника в вооруженном конфликте".

Он заочно приговорен судом Донецкой Народной Республики к 14 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима и объявлен в международный розыск.

МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Суд в Донецкой Народной Республике заочно приговорил к 14 годам колонии наемника из Ирландии Тирнана О'Донована, который воевал на стороне Киева, сообщает Генпрокуратура России.

Как сообщает ведомство, в июне 2023 года О'Донован прибыл на Украину , где вступил в состав формирования иностранных наемников "Избранная рота" (Chosen Company) в составе ВСУ . До весны 2025 года он принимал участие в боях против ВС РФ, в результате чего гибло мирное население и разрушалась гражданская инфраструктура.

"Суд заочно приговорил О'Донована к 14 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении.