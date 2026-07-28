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Жителя Хабаровского края осудили на 19 лет за изнасилование пятерых детей - РИА Новости, 28.07.2026
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04:33 28.07.2026
Жителя Хабаровского края осудили на 19 лет за изнасилование пятерых детей

Житель Хабаровского края получил 19 лет колонии за изнасилование пятерых детей

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкСтатуя Фемиды в суде
Статуя Фемиды в суде - РИА Новости, 1920, 28.07.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Статуя Фемиды в суде. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Житель Советской Гавани Хабаровского края приговорен к 19 годам колонии строгого режима за совершение действий сексуального характера в отношении пятерых детей.
  • Подсудимый обвинялся в развратных действиях, половом сношении с лицом младше 16 лет, понуждении несовершеннолетних к действиям сексуального характера и насильственных действиях сексуального характера в отношении детей младше 14 лет.
  • В связи с выявленной педофилией подсудимому назначено принудительное лечение у врача-психиатра.
ВЛАДИВОСТОК, 28 июл - РИА Новости. Суд приговорил жителя Хабаровского края, обвиняемого в совершении действий сексуального характера с применением насилия в отношении пятерых детей, к 19 годам колонии строгого режима, сообщает пресс-служба судов Хабаровского края.
Работая в сфере развития несовершеннолетних и спорта, житель города Советская Гавань Хабаровского края изнасиловал пятерых детей, некоторым из них не было 14 лет.
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"Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде лишения свободы на срок 19 лет в исправительной колонии строгого режима", – говорится в сообщении пресс-службы судов.
Мужчина обвинялся в развратных действиях в отношении двух и более детей, не достигших 16-летнего возраста, в половом сношении с лицом младше 16 лет, понуждении несовершеннолетних к действиям сексуального характера и насильственных действиях сексуального характера в отношении двух или более детей младше 14 лет.
В пресс-службе добавили, что в связи с выявленной у подсудимого педофилией, ему назначено принудительное лечение у врача-психиатра.
Приговор в законную силу не вступил и обжалован защитником.
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