Жителя Хабаровского края осудили на 19 лет за изнасилование пятерых детей

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Житель Советской Гавани Хабаровского края приговорен к 19 годам колонии строгого режима за совершение действий сексуального характера в отношении пятерых детей.
- Подсудимый обвинялся в развратных действиях, половом сношении с лицом младше 16 лет, понуждении несовершеннолетних к действиям сексуального характера и насильственных действиях сексуального характера в отношении детей младше 14 лет.
- В связи с выявленной педофилией подсудимому назначено принудительное лечение у врача-психиатра.
ВЛАДИВОСТОК, 28 июл - РИА Новости. Суд приговорил жителя Хабаровского края, обвиняемого в совершении действий сексуального характера с применением насилия в отношении пятерых детей, к 19 годам колонии строгого режима, сообщает пресс-служба судов Хабаровского края.
Работая в сфере развития несовершеннолетних и спорта, житель города Советская Гавань Хабаровского края изнасиловал пятерых детей, некоторым из них не было 14 лет.
"Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде лишения свободы на срок 19 лет в исправительной колонии строгого режима", – говорится в сообщении пресс-службы судов.
Мужчина обвинялся в развратных действиях в отношении двух и более детей, не достигших 16-летнего возраста, в половом сношении с лицом младше 16 лет, понуждении несовершеннолетних к действиям сексуального характера и насильственных действиях сексуального характера в отношении двух или более детей младше 14 лет.
В пресс-службе добавили, что в связи с выявленной у подсудимого педофилией, ему назначено принудительное лечение у врача-психиатра.
Приговор в законную силу не вступил и обжалован защитником.