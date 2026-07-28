Жителя Хабаровского края осудили на 19 лет за изнасилование пятерых детей

"Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде лишения свободы на срок 19 лет в исправительной колонии строгого режима", – говорится в сообщении пресс-службы судов.

Мужчина обвинялся в развратных действиях в отношении двух и более детей, не достигших 16-летнего возраста, в половом сношении с лицом младше 16 лет, понуждении несовершеннолетних к действиям сексуального характера и насильственных действиях сексуального характера в отношении двух или более детей младше 14 лет.