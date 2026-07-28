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Самые частые схемы мошенников по обману студентов назвал эксперт - РИА Новости, 28.07.2026
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16:20 28.07.2026
Самые частые схемы мошенников по обману студентов назвал эксперт

Ларин: создаются фейковые сайты аренды жилья и поиска подработки

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкМужчина держит в руках мобильные телефоны
Мужчина держит в руках мобильные телефоны - РИА Новости, 1920, 28.07.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Злоумышленники создают поддельные сайты и объявления для аренды жилья, покупки билетов и поиска подработки, чтобы выманивать деньги у студентов и школьников, рассказал руководитель департамента киберразведки компании "Бастион" Константин Ларин.
  • Мошенники используют технологии искусственного интеллекта, чтобы сделать сообщения максимально правдоподобными, и создают иллюзию срочности, чтобы жертва не успела проверить информацию.
  • Эксперт порекомендовал не переходить по ссылкам от незнакомых аккаунтов, бронировать жилье и билеты только через официальные сервисы, не переводить деньги частным лицам и с осторожностью относиться к предложениям подработки с предоплатой.
МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Злоумышленники создают поддельные сайты и объявления для аренды жилья, покупки билетов и поиска подработки, чтобы выманивать деньги у студентов и школьников, рассказал руководитель департамента киберразведки компании "Бастион" Константин Ларин.
"Наиболее распространенные схемы связаны с арендой жилья для студентов, покупкой авиа- и железнодорожных билетов, а также поиском сезонной подработки. Злоумышленники создают поддельные сайты и объявления, копируют вакансии реальных компаний, переводят общение в мессенджеры и требуют оплатить оформление документов или другие "обязательные" расходы", - пишет "Газета.Ru" со ссылкой на Ларина.
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По словам эксперта, такие схемы особенно эффективны в период каникул, когда молодые люди активно ищут жилье, билеты и подработку, но еще не обладают достаточными навыками цифровой гигиены.
Мошенники создают иллюзию срочности, чтобы жертва не успела проверить информацию, и используют технологии искусственного интеллекта, чтобы сделать сообщения максимально правдоподобными, пояснил Ларин. Например, подросткам приходят голосовые сообщения якобы от одноклассников или поддельные видео от блогеров с просьбой перевести деньги, а студентам звонят от имени приемной комиссии с требованием срочно оплатить обучение, отметил специалист.
Не стоит переходить по ссылкам от незнакомых аккаунтов, бронировать жилье и билеты следует только через официальные сервисы, не надо переводить деньги частным лицам и с осторожностью относиться к предложениям подработки с предоплатой, порекомендовал Ларин. Он также посоветовал использовать отдельную виртуальную карту для онлайн-платежей, включить двухфакторную аутентификацию и никому не сообщать коды подтверждения из смс.
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