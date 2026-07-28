Самые частые схемы мошенников по обману студентов назвал эксперт

Краткий пересказ от РИА ИИ Злоумышленники создают поддельные сайты и объявления для аренды жилья, покупки билетов и поиска подработки, чтобы выманивать деньги у студентов и школьников, рассказал руководитель департамента киберразведки компании "Бастион" Константин Ларин.

Мошенники используют технологии искусственного интеллекта, чтобы сделать сообщения максимально правдоподобными, и создают иллюзию срочности, чтобы жертва не успела проверить информацию.

Эксперт порекомендовал не переходить по ссылкам от незнакомых аккаунтов, бронировать жилье и билеты только через официальные сервисы, не переводить деньги частным лицам и с осторожностью относиться к предложениям подработки с предоплатой.

МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Злоумышленники создают поддельные сайты и объявления для аренды жилья, покупки билетов и поиска подработки, чтобы выманивать деньги у студентов и школьников, рассказал руководитель департамента киберразведки компании "Бастион" Константин Ларин.

"Наиболее распространенные схемы связаны с арендой жилья для студентов, покупкой авиа- и железнодорожных билетов, а также поиском сезонной подработки. Злоумышленники создают поддельные сайты и объявления, копируют вакансии реальных компаний, переводят общение в мессенджеры и требуют оплатить оформление документов или другие "обязательные" расходы", - пишет "Газета.Ru" со ссылкой на Ларина.

По словам эксперта, такие схемы особенно эффективны в период каникул, когда молодые люди активно ищут жилье, билеты и подработку, но еще не обладают достаточными навыками цифровой гигиены.

Мошенники создают иллюзию срочности, чтобы жертва не успела проверить информацию, и используют технологии искусственного интеллекта, чтобы сделать сообщения максимально правдоподобными, пояснил Ларин. Например, подросткам приходят голосовые сообщения якобы от одноклассников или поддельные видео от блогеров с просьбой перевести деньги, а студентам звонят от имени приемной комиссии с требованием срочно оплатить обучение, отметил специалист.