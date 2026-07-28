В США гражданин Украины получил четыре года тюрьмы за мошенничество

Краткий пересказ от РИА ИИ Ярослав Шилклопер, гражданин Украины и Израиля, приговорен в США к четырем годам тюремного заключения за участие в мошеннической схеме.

Шилклопер обязан выплатить штраф в размере 250 тысяч долларов и 1,43 миллиона долларов в качестве компенсации ущерба пострадавшим.

Злоумышленник и его сообщники выманили у инвесторов из США свыше 3 миллионов долларов через подставные компании.

ВАШИНГТОН, 28 июл – РИА Новости. Гражданин Украины и Израиля Ярослав Шилклопер приговорен в США к четырем годам тюремного заключения за участие в крупной мошеннической схеме с фейковыми брокерскими фирмами, сообщает американский минюст.

"Пятидесятилетний Ярослав Шилклопер, имеющий двойное гражданство Украины Израиля , был приговорен сегодня к четырем годам тюремного заключения за участие в сговоре с использованием изощренной подставной брокерской компании для обмана граждан США на миллионы долларов", - говорится в пресс-релизе ведомства.

Суд также обязал 50-летнего злоумышленника выплатить штраф в размере 250 тысяч долларов и 1,43 миллиона долларов в качестве компенсации ущерба пострадавшим, отмечается в пресс-релизе.

Как следует из материалов дела, Шилклопер и его сообщники выманили у инвесторов из США свыше 3 миллионов долларов через подставные компании K6 Investing, Neotron Holding LTD и Goldex Technology, обещая высокую доходность от вложений. Для создания видимости легальной деятельности клиентам предоставляли доступ к цифровой платформе, где отображались поддельные графики и данные о торгах в реальном времени, согласно пресс-релизу.