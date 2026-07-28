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В США гражданин Украины получил четыре года тюрьмы за мошенничество - РИА Новости, 28.07.2026
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22:59 28.07.2026
В США гражданин Украины получил четыре года тюрьмы за мошенничество

В США украинца приговорили к четырем годам тюрьмы за мошенничество

© РИА Новости / Руслан КривобокСуд
Суд - РИА Новости, 1920, 28.07.2026
© РИА Новости / Руслан Кривобок
Суд. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Ярослав Шилклопер, гражданин Украины и Израиля, приговорен в США к четырем годам тюремного заключения за участие в мошеннической схеме.
  • Шилклопер обязан выплатить штраф в размере 250 тысяч долларов и 1,43 миллиона долларов в качестве компенсации ущерба пострадавшим.
  • Злоумышленник и его сообщники выманили у инвесторов из США свыше 3 миллионов долларов через подставные компании.
ВАШИНГТОН, 28 июл – РИА Новости. Гражданин Украины и Израиля Ярослав Шилклопер приговорен в США к четырем годам тюремного заключения за участие в крупной мошеннической схеме с фейковыми брокерскими фирмами, сообщает американский минюст.
"Пятидесятилетний Ярослав Шилклопер, имеющий двойное гражданство Украины и Израиля, был приговорен сегодня к четырем годам тюремного заключения за участие в сговоре с использованием изощренной подставной брокерской компании для обмана граждан США на миллионы долларов", - говорится в пресс-релизе ведомства.
Суд также обязал 50-летнего злоумышленника выплатить штраф в размере 250 тысяч долларов и 1,43 миллиона долларов в качестве компенсации ущерба пострадавшим, отмечается в пресс-релизе.
Как следует из материалов дела, Шилклопер и его сообщники выманили у инвесторов из США свыше 3 миллионов долларов через подставные компании K6 Investing, Neotron Holding LTD и Goldex Technology, обещая высокую доходность от вложений. Для создания видимости легальной деятельности клиентам предоставляли доступ к цифровой платформе, где отображались поддельные графики и данные о торгах в реальном времени, согласно пресс-релизу.
Шилклопер стал первым из трех фигурантов дела, которому вынесли приговор. В 2023 году его арестовали в Польше, после чего экстрадировали в США. Ранее в рамках процедуры конфискации в Грузии пострадавшим уже удалось вернуть 2,8 миллиона долларов, говорится в релизе.
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