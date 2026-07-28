Зеленского отсадили подальше от Трампа на похоронах Грэма*

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Зеленский на похоронах сенатора Грэма* сидел лишь на пятом ряду.
- При этом Трамп и чиновники его администрации разместились в первых двух.
ВАШИНГТОН, 28 июл — РИА Новости. Владимира Зеленского отсадили на несколько рядов назад от Дональда Трампа на похоронах сенатора Линдси Грэма*, передает корреспондент РИА Новости.
На церемонии в Вашингтонском национальном соборе глава киевского режима сидел на пятом ряду вместе с и. о. министра иностранных дел Украины Андреем Сибигой, израильским премьером Биньямином Нетаньяху и финским президентом Александром Стуббом.
При этом Трамп, его сын Эрик с супругой, вице-президент Джей Ди Вэнс, глава американского Минфина Скотт Бессент, спецпосланник президента Стив Уиткофф и глава аппарата Белого дома Сьюзи Уайлс заняли первый ряд. Госсекретарь Марко Рубио и другие высокопоставленные чиновники разместились на втором.
Грэм* умер вечером 11 июля в возрасте 71 года от осложнений сердечно-сосудистого заболевания. За несколько дней до смерти он вернулся с Украины.
Сенатор последовательно голосовал за крупные пакеты военной помощи Украине, включая примерно 61 миллиард долларов в 2024 году, и неоднократно называл эту помощь "лучшими потраченными деньгами" Соединенных Штатов. До последних дней он продвигал жесткие санкции против России.
* Внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.
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