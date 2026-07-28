Рейтинг@Mail.ru
Зеленского отсадили подальше от Трампа на похоронах Грэма* - РИА Новости, 28.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:21 28.07.2026 (обновлено: 23:17 28.07.2026)
Зеленского отсадили подальше от Трампа на похоронах Грэма*

Зеленского отсадили подальше от Трампа на похоронах сенатора-русофоба Грэма

© AP Photo / Alex BrandonВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 28.07.2026
© AP Photo / Alex Brandon
Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Зеленский на похоронах сенатора Грэма* сидел лишь на пятом ряду.
  • При этом Трамп и чиновники его администрации разместились в первых двух.
ВАШИНГТОН, 28 июл — РИА Новости. Владимира Зеленского отсадили на несколько рядов назад от Дональда Трампа на похоронах сенатора Линдси Грэма*, передает корреспондент РИА Новости.
На церемонии в Вашингтонском национальном соборе глава киевского режима сидел на пятом ряду вместе с и. о. министра иностранных дел Украины Андреем Сибигой, израильским премьером Биньямином Нетаньяху и финским президентом Александром Стуббом.
Прибытие Владимира Зеленского в Белый дом в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 28.07.2026
В США высмеяли произошедшее с Зеленским в Вашингтоне
Вчера, 21:46
При этом Трамп, его сын Эрик с супругой, вице-президент Джей Ди Вэнс, глава американского Минфина Скотт Бессент, спецпосланник президента Стив Уиткофф и глава аппарата Белого дома Сьюзи Уайлс заняли первый ряд. Госсекретарь Марко Рубио и другие высокопоставленные чиновники разместились на втором.
Грэм* умер вечером 11 июля в возрасте 71 года от осложнений сердечно-сосудистого заболевания. За несколько дней до смерти он вернулся с Украины.
Сенатор последовательно голосовал за крупные пакеты военной помощи Украине, включая примерно 61 миллиард долларов в 2024 году, и неоднократно называл эту помощь "лучшими потраченными деньгами" Соединенных Штатов. До последних дней он продвигал жесткие санкции против России.
* Внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.
Владимир Зеленский во время встречи с сенатором США Линдси Грэмом* - РИА Новости, 1920, 12.07.2026
Зеленский сделал заявление после смерти Грэма*
12 июля, 14:45
 
В миреУкраинаСШАРоссияВладимир ЗеленскийДональд ТрампЛиндси Грэм*
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала