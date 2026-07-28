Вэнс пропустил беседу Трампа с Зеленским

Краткий пересказ от РИА ИИ Вэнс, Бессент и Рубио присутствовали на встрече Трампа с Нетаньяху.

Но вице-президента не было на переговорах Трампа и Зеленского

ВАШИНГТОН, 28 июл - РИА Новости. Вице-президент США Джей Ди Вэнс, глава минфина Скотт Бессент и госсекретарь Марко Рубио присутствовали на встрече президента Дональда Трампа с израильским премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.

Ранее во вторник в Белом доме завершилась встреча Трампа Нетаньяху . Пресс-служба Белого дома позднее отметила, что встреча прошла в позитивной и продуктивной атмосфере.

На опубликованных кадрах встречи в Овальном кабинете можно заметить, что помимо Трампа США на ней представляли Вэнс, Бессент и Рубио. Там также присутствовали глава Пентагона Пит Хегсет и спецпосланник президента США Стив Уиткофф.