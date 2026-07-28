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Вэнс пропустил беседу Трампа с Зеленским - РИА Новости, 28.07.2026
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20:59 28.07.2026 (обновлено: 21:00 28.07.2026)
Вэнс пропустил беседу Трампа с Зеленским

Вэнс присутствовал на встрече Трампа с Нетаньяху, пропустив беседу с Зеленским

© AP Photo / Matt RourkeВице-президент США Джей Ди Вэнс
Вице-президент США Джей Ди Вэнс - РИА Новости, 1920, 28.07.2026
© AP Photo / Matt Rourke
Вице-президент США Джей Ди Вэнс. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Вэнс, Бессент и Рубио присутствовали на встрече Трампа с Нетаньяху.
  • Но вице-президента не было на переговорах Трампа и Зеленского
ВАШИНГТОН, 28 июл - РИА Новости. Вице-президент США Джей Ди Вэнс, глава минфина Скотт Бессент и госсекретарь Марко Рубио присутствовали на встрече президента Дональда Трампа с израильским премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.
Ранее во вторник в Белом доме завершилась встреча Трампа и Нетаньяху. Пресс-служба Белого дома позднее отметила, что встреча прошла в позитивной и продуктивной атмосфере.
На опубликованных кадрах встречи в Овальном кабинете можно заметить, что помимо Трампа США на ней представляли Вэнс, Бессент и Рубио. Там также присутствовали глава Пентагона Пит Хегсет и спецпосланник президента США Стив Уиткофф.
При этом Вэнс отсутствовал на прошедшей ранее во вторник встрече Трампа и Владимира Зеленского. Вместо этого вице-президент предпочел выступить у гроба умершего сенатора Линдси Грэма*.
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