Вэнс пропустил беседу Трампа с Зеленским

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Вэнс, Бессент и Рубио присутствовали на встрече Трампа с Нетаньяху.
- Но вице-президента не было на переговорах Трампа и Зеленского
ВАШИНГТОН, 28 июл - РИА Новости. Вице-президент США Джей Ди Вэнс, глава минфина Скотт Бессент и госсекретарь Марко Рубио присутствовали на встрече президента Дональда Трампа с израильским премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.
На опубликованных кадрах встречи в Овальном кабинете можно заметить, что помимо Трампа США на ней представляли Вэнс, Бессент и Рубио. Там также присутствовали глава Пентагона Пит Хегсет и спецпосланник президента США Стив Уиткофф.
При этом Вэнс отсутствовал на прошедшей ранее во вторник встрече Трампа и Владимира Зеленского. Вместо этого вице-президент предпочел выступить у гроба умершего сенатора Линдси Грэма*.
* Внесен в России в перечень террористов и экстремистов
* Внесен в России в перечень террористов и экстремистов