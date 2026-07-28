Буданов* назвал переговоры в Белом доме содержательными

Краткий пересказ от РИА ИИ Встреча Трампа с Зеленским прошла во вторник в Белом доме.

В переговорах участвовали высокопоставленные американские чиновники, включая госсекретаря США, шефа Пентагона и главу американского Минфина.

Украинская и американская делегации договорились интенсифицировать переговорный процесс по урегулированию конфликта на Украине.

МОСКВА, 28 июл – РИА Новости. Глава офиса Владимира Зеленского Кирилл Буданов* утверждает, что переговоры в Белом доме были содержательными, украинская и американская делегации договорились интенсифицировать переговорный процесс по урегулированию конфликта на Украине.

Встреча президента США Дональда Трампа с Зеленским прошла во вторник в Белом доме. В ней также участвовали госсекретарь США Марко Рубио, шеф Пентагона Пит Хегсет, глава американского минфина Скотт Бессент и другие чиновники.

"В составе украинской делегации … принял участие во встрече с президентом США Дональдом Трампом и американскими коллегами в Белом доме. Провели содержательный разговор о дипломатических шагах и шагах в вопросах безопасности… Договорились об интенсификации переговорного процесса на всех уровнях", - написал Буданов* в своем Telegram-канале.

Президент РФ Владимир Путин 28 июня заявлял, что Москва ожидает продолжения диалога с США по Украине после завершения горячей фазы на иранском треке. Россия, как добавил глава государства, готова продолжить переговоры и обсуждение всех деталей и тем, поднятых в Анкоридже в августе 2025 года.