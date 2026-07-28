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Буданов* назвал переговоры в Белом доме содержательными - РИА Новости, 28.07.2026
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20:52 28.07.2026
Буданов* назвал переговоры в Белом доме содержательными

Буданов: Вашингтон и Киев договорились интенсифицировать переговоры по Украине

© REUTERS / Elizabeth FrantzПрибытие Владимира Зеленского в Белый дом в Вашингтоне
Прибытие Владимира Зеленского в Белый дом в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 28.07.2026
© REUTERS / Elizabeth Frantz
Прибытие Владимира Зеленского в Белый дом в Вашингтоне
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Встреча Трампа с Зеленским прошла во вторник в Белом доме.
  • В переговорах участвовали высокопоставленные американские чиновники, включая госсекретаря США, шефа Пентагона и главу американского Минфина.
  • Украинская и американская делегации договорились интенсифицировать переговорный процесс по урегулированию конфликта на Украине.
МОСКВА, 28 июл – РИА Новости. Глава офиса Владимира Зеленского Кирилл Буданов* утверждает, что переговоры в Белом доме были содержательными, украинская и американская делегации договорились интенсифицировать переговорный процесс по урегулированию конфликта на Украине.
Встреча президента США Дональда Трампа с Зеленским прошла во вторник в Белом доме. В ней также участвовали госсекретарь США Марко Рубио, шеф Пентагона Пит Хегсет, глава американского минфина Скотт Бессент и другие чиновники.
"В составе украинской делегации … принял участие во встрече с президентом США Дональдом Трампом и американскими коллегами в Белом доме. Провели содержательный разговор о дипломатических шагах и шагах в вопросах безопасности… Договорились об интенсификации переговорного процесса на всех уровнях", - написал Буданов* в своем Telegram-канале.
Президент РФ Владимир Путин 28 июня заявлял, что Москва ожидает продолжения диалога с США по Украине после завершения горячей фазы на иранском треке. Россия, как добавил глава государства, готова продолжить переговоры и обсуждение всех деталей и тем, поднятых в Анкоридже в августе 2025 года.
В свою очередь, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что Москва готова к урегулированию на Украине мирным путем, но обладает достаточными возможностями для продолжения специальной военной операции.

* Внесен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов.
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