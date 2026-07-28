В Белом доме назвали встречи Трампа с Нетаньяху и Зеленским продуктивными

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Трамп провел встречи с премьер-министром Израиля Нетаньяху и Зеленским.
- Левитт охарактеризовала обе встречи как позитивные и продуктивные.
ВАШИНГТОН, 28 июл - РИА Новости. Встречи президента США Дональда Трампа с израильским премьером Биньямином Нетаньяху и Владимиром Зеленским прошли позитивно и продуктивно, утверждает пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт.
"Обе встречи были позитивные и продуктивные", – написала она в Х.
Левитт не привела других подробностей, отметив лишь, что обе встречи завершены.