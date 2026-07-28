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В Белом доме назвали встречи Трампа с Нетаньяху и Зеленским продуктивными - РИА Новости, 28.07.2026
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20:04 28.07.2026
В Белом доме назвали встречи Трампа с Нетаньяху и Зеленским продуктивными

Левитт: встреча Трампа с Нетаньяху и Зеленским прошла продуктивно

© REUTERS / Elizabeth FrantzПрибытие Владимира Зеленского в Белый дом в Вашингтоне
Прибытие Владимира Зеленского в Белый дом в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 28.07.2026
© REUTERS / Elizabeth Frantz
Прибытие Владимира Зеленского в Белый дом в Вашингтоне
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Трамп провел встречи с премьер-министром Израиля Нетаньяху и Зеленским.
  • Левитт охарактеризовала обе встречи как позитивные и продуктивные.
ВАШИНГТОН, 28 июл - РИА Новости. Встречи президента США Дональда Трампа с израильским премьером Биньямином Нетаньяху и Владимиром Зеленским прошли позитивно и продуктивно, утверждает пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт.
"Обе встречи были позитивные и продуктивные", – написала она в Х.
Левитт не привела других подробностей, отметив лишь, что обе встречи завершены.
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