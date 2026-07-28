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Сенат США согласовал законопроект о санкциях против России, пишет Bloomberg - РИА Новости, 28.07.2026
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18:50 28.07.2026 (обновлено: 18:53 28.07.2026)
Сенат США согласовал законопроект о санкциях против России, пишет Bloomberg

Bloomberg: сенат США достиг соглашения по проекту Грэма о санкциях против России

© AP Photo / Mark SchiefelbeinЗдание Капитолия в Вашингтоне
Здание Капитолия в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 28.07.2026
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Здание Капитолия в Вашингтоне. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Американские сенаторы от обеих партий согласовали новый пакет санкций против России, сообщает Bloomberg.
МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Американские сенаторы от обеих партий согласовали новый пакет санкций против России по проекту покойного конгрессмена Линдси Грэма*, сообщает Bloomberg.
"Группа сенаторов от обеих партий объявила о достижении соглашения по законопроекту, который позволит президенту Дональду Трампу ввести дополнительные ограничения в отношении крупных покупателей российских энергоносителей, а также Ирана. Трамп выразил поддержку этой мере…" — говорится в материале.
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Издание указывает, что под санкции попадут иностранные компании, которые, по версии авторов документа, поддерживают российский оборонно-промышленный комплекс, и страны-покупательницы российских энергоносителей — на них будут наложены пошлины до 100%.
Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова сообщила, что введение США санкций против стран-импортеров российских энергоресурсов опасно для экономики всего мира.
В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на нее несколько лет назад и продолжает усиливать. При этом на Западе не раз признавали, что санкции не работают.
* Внесен в России в перечень террористов и экстремистов.
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