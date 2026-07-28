Сенат США согласовал законопроект о санкциях против России, пишет Bloomberg

Издание указывает, что под санкции попадут иностранные компании, которые, по версии авторов документа, поддерживают российский оборонно-промышленный комплекс, и страны-покупательницы российских энергоносителей — на них будут наложены пошлины до 100%.

В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на нее несколько лет назад и продолжает усиливать. При этом на Западе не раз признавали, что санкции не работают.