Вэнс начал выступление на церемонии прощания с Грэмом*

Краткий пересказ от РИА ИИ Вэнс выступает на церемонии прощания с сенатором Линдси Грэмом*.

Трамп ведет переговоры с Зеленским в Белом доме.

ВАШИНГТОН, 28 июл – РИА Новости. Вице-президент США Джей Ди Вэнс выступает на церемонии прощания с сенатором Линдси Грэмом*, пока президент США Дональд Трамп ведет переговоры с Владимиром Зеленским в Белом доме, следует из трансляции.

Встреча Трампа с Зеленским началась в Белом доме в 09.47 по местному времени (16.47 мск), сообщали ранее в американской администрации.

При этом Вэнс примерно в 10.25 выступал на церемонии прощания с Грэмом*. Неясно, отправился ли он сразу после этого в Белый дом, чтобы присоединиться к переговорам.

