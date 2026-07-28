Рейтинг@Mail.ru
Вэнс начал выступление на церемонии прощания с Грэмом* - РИА Новости, 28.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:19 28.07.2026 (обновлено: 18:38 28.07.2026)
Вэнс начал выступление на церемонии прощания с Грэмом*

Вэнс начал выступление на церемонии прощания с сенатором Грэмом

© REUTERS / JIM LO SCALZOВице-президент США Джей Ди Вэнс на церемонии прощания с сенатором Линдси Грэмом*. 28 июля 2026
Вице-президент США Джей Ди Вэнс на церемонии прощания с сенатором Линдси Грэмом*. 28 июля 2026 - РИА Новости, 1920, 28.07.2026
© REUTERS / JIM LO SCALZO
Вице-президент США Джей Ди Вэнс на церемонии прощания с сенатором Линдси Грэмом*. 28 июля 2026
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Вэнс выступает на церемонии прощания с сенатором Линдси Грэмом*.
  • Трамп ведет переговоры с Зеленским в Белом доме.
ВАШИНГТОН, 28 июл – РИА Новости. Вице-президент США Джей Ди Вэнс выступает на церемонии прощания с сенатором Линдси Грэмом*, пока президент США Дональд Трамп ведет переговоры с Владимиром Зеленским в Белом доме, следует из трансляции.
Встреча Трампа с Зеленским началась в Белом доме в 09.47 по местному времени (16.47 мск), сообщали ранее в американской администрации.
При этом Вэнс примерно в 10.25 выступал на церемонии прощания с Грэмом*. Неясно, отправился ли он сразу после этого в Белый дом, чтобы присоединиться к переговорам.
* Внесен в российский перечень террористов и экстремистов
Сенатор Линдси Грэм* - РИА Новости, 1920, 12.07.2026
Трамп выразил соболезнования после смерти сенатора Грэма*
12 июля, 10:45
 
В миреСШАДональд ТрампВладимир Зеленский
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала