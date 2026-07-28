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Слуцкий анонсировал визит американских конгрессменов в Россию - РИА Новости, 28.07.2026
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17:47 28.07.2026 (обновлено: 17:48 28.07.2026)
Слуцкий анонсировал визит американских конгрессменов в Россию

Слуцкий: американские конгрессмены скоро посетят Россию

© РИА Новости / Нина Зотина | Перейти в медиабанкЛеонид Слуцкий
Леонид Слуцкий - РИА Новости, 1920, 28.07.2026
© РИА Новости / Нина Зотина
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Леонид Слуцкий. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Американские конгрессмены скоро посетят Россию, заявил Слуцкий.
  • Комитет по международным делам будет наращивать парламентскую дипломатию.
МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Американские конгрессмены скоро посетят Россию в ответ на недавний визит российской делегации, заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.
"С конгрессом также мы возобновляем работу. Анна Паулина Луна и ее коллеги активно с нами взаимодействуют. Недавно говорил по телефону, скоро они приедут к нам, это уже следующий созыв", - сказал он на пресс-конференции, посвященной подведению итогов работы ЛДПР во время восьмого созыва Госдумы.
Депутат также отметил, что комитет по международным делам будет наращивать парламентскую дипломатию.
"Сейчас особое время, сейчас момент истины для нашей страны, для русского мира", - добавил он.
Делегация депутатов Госдумы в конце марта провела в Вашингтоне переговоры с членами конгресса США. В состав российской делегации вошли первые зампреды комитета Госдумы по международным делам Вячеслав Никонов и Светлана Журова, вице-спикер Борис Чернышов, депутаты Михаил Делягин и Владимир Исаков. Данный визит стал первой поездкой депутатов в Соединенные Штаты за последние годы.
Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин отмечал, что ответный визит американских парламентариев в Россию находится на стадии обсуждения, по его словам, они могут приехать в РФ осенью.
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