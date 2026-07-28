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США не оставляли трек украинского урегулирования, заявил Песков - РИА Новости, 28.07.2026
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12:54 28.07.2026
США не оставляли трек украинского урегулирования, заявил Песков

Песков: США не выходили из урегулирования по Украине, они решают другие проблемы

© REUTERS / AL DRAGOФлаг США на фоне Капитолия в Вашингтоне
Флаг США на фоне Капитолия в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 28.07.2026
© REUTERS / AL DRAGO
Флаг США на фоне Капитолия в Вашингтоне. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • США не оставляли украинский трек урегулирования, заявил Песков.
  • По его словам, у Штатов появились более приоритетные проблемы, которые требуют решения.
МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. США не оставляли трек украинского урегулирования, просто у них появились хорошо известные приоритетные проблемы, которые требуют решения, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Американцы не оставляли украинский трек, для них просто появились гораздо более приоритетные проблемы, которые нужно решать. Понятные, хорошо известные проблемы", - сказал Песков журналистам.
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