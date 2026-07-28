США не оставляли трек украинского урегулирования, заявил Песков

Краткий пересказ от РИА ИИ
- США не оставляли украинский трек урегулирования, заявил Песков.
- По его словам, у Штатов появились более приоритетные проблемы, которые требуют решения.
МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. США не оставляли трек украинского урегулирования, просто у них появились хорошо известные приоритетные проблемы, которые требуют решения, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Американцы не оставляли украинский трек, для них просто появились гораздо более приоритетные проблемы, которые нужно решать. Понятные, хорошо известные проблемы", - сказал Песков журналистам.