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США не выполнили более 40 процентов контрактов на поставку оружия Украине - РИА Новости, 28.07.2026
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04:13 28.07.2026 (обновлено: 04:14 28.07.2026)
США не выполнили более 40 процентов контрактов на поставку оружия Украине

США не выполнили свыше 40% контрактов на производство и поставку оружия Украине

© AP Photo / Matt Rourke155-мм гаубичные снаряды M795 на заводе боеприпасов в Скрэнтоне, США
155-мм гаубичные снаряды M795 на заводе боеприпасов в Скрэнтоне, США - РИА Новости, 1920, 28.07.2026
© AP Photo / Matt Rourke
155-мм гаубичные снаряды M795 на заводе боеприпасов в Скрэнтоне, США. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Свыше 40% американских контрактов на производство и поставку нового вооружения для Украины до сих пор не выполнены.
  • Из почти 39,6 миллиарда долларов по контрактам в рамках программ USAI и FMF более 16,1 миллиарда долларов остаются невыплаченными, так как оружие еще не изготовлено и не поставлено.
  • Возможности США заключать новые контракты по линии USAI практически исчерпаны, так как около 97% выделенных средств уже закреплены за действующими соглашениями.
ВАШИНГТОН, 28 июл - РИА Новости. Свыше 40% американских контрактов на производство и поставку нового вооружения для Украины до сих пор не выполнены, выяснило РИА Новости из отчета для конгресса США.
На прошлой неделе американские сенаторы раскритиковали Белый дом и Пентагон за задержку финансирования по программе Ukraine Security Assistance Initiative (USAI). Однако, исходя из данных документов, даже по ранее заключенным контрактам производство затягивается на годы.
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Как подсчитало РИА Новости, из почти 39,6 миллиарда долларов, предусмотренных по контрактам в рамках программ USAI и Foreign Military Financing (FMF), США выплатили подрядчикам около 23,5 миллиардов. При этом более 16,1 миллиарда долларов, или 41,3%, остаются невыплаченными, поскольку оружие еще не изготовлено и не поставлено.
Основная часть этой суммы приходится на программу USAI, по которой на исполнении остаются контракты почти на 13,5 миллиардов долларов. Еще около 2,6 миллиарда приходится на программу FMF.
При этом возможности США заключать новые контракты по линии USAI практически исчерпаны. Согласно последнему отчету, около 97% выделенных средств уже закреплены за действующими соглашениями, а свободными остаются чуть более одного миллиарда долларов.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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