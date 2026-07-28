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Над Персидским заливом вновь пролетел самолет, подавший сигнал бедствия - РИА Новости, 28.07.2026
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03:36 28.07.2026 (обновлено: 13:44 28.07.2026)
Над Персидским заливом вновь пролетел самолет, подавший сигнал бедствия

У берегов Персидского залива вновь заметили подавший сигнал бедствия Boeing

© Фото : U.S. Air Force / Airman 1st Class Emily FarnswortАмериканский самолет дальнего радиолокационного обнаружения Boeing E-3 Sentry AWACS
Американский самолет дальнего радиолокационного обнаружения Boeing E-3 Sentry AWACS - РИА Новости, 1920, 28.07.2026
© Фото : U.S. Air Force / Airman 1st Class Emily Farnswort
Американский самолет дальнего радиолокационного обнаружения Boeing E-3 Sentry AWACS. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • На прошлой неделе американский самолет-разведчик Boeing E-3B Sentry подал сигнал бедствия в небе над Саудовской Аравией.
  • Накануне этот борт совершил полет у Персидского залива без происшествий.
ВАШИНГТОН, 28 июл — РИА Новости. Американский самолет-разведчик, несколько дней назад подававший сигнал бедствия, вновь заметили у берегов Персидского залива, выяснило РИА Новости на основе данных сервиса Flightradar.
Речь идет о борте дальнего радиолокационного обнаружения Boeing E-3B Sentry.
В прошлый четверг он послал код 7700 в небе над Саудовской Аравией. Такая ситуация может быть связана с технической неисправностью, пожаром, нехваткой топлива или другой экстренной проблемой. Детали происшествия остались не ясны.
В понедельник этот же самолет вновь совершил полет у Персидского залива. В этот раз — без происшествий.
Борт вылетел и сел в Саудовской Аравии.
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