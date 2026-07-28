Над Персидским заливом вновь пролетел самолет, подавший сигнал бедствия

ВАШИНГТОН, 28 июл — РИА Новости. Американский самолет-разведчик, несколько дней назад подававший сигнал бедствия, вновь заметили у берегов Персидского залива, выяснило РИА Новости на основе данных сервиса Flightradar.

В понедельник этот же самолет вновь совершил полет у Персидского залива. В этот раз — без происшествий.