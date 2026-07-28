Всех американских сенаторов пригласили на встречу с Зеленским, пишут СМИ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Всех 100 членов сената США пригласили на встречу с Владимиром Зеленским, которая должна состояться во вторник вечером.
- На встрече с Зеленским Трамп обсудит мирное урегулирование между РФ и Украиной.
- Во время визита Зеленского сенат может начать голосование по законопроекту о введении санкций против России.
ВАШИНГТОН, 28 июл - РИА Новости. Всех 100 членов сената США пригласили на встречу с Владимиром Зеленским, которая должна состояться во вторник вечером во время его визита в Вашингтон, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на двух помощников законодателей.
"Всех 100 членов сената США пригласили на встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским во вторник вечером", - пишет СМИ.
По словам одного из помощников, сенат, как ожидается, также может уже во время визита Зеленского начать голосование по законопроекту о введении санкций против России, который продвигал Линдси Грэм*.
О том, что сенат проведет процедурное голосование по проекту во вторник, ранее сообщало издание Punchbowl News.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. При этом на Западе не раз признавали, что санкции не работают.
* Внесен в России в перечень террористов и экстремистов.