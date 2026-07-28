Опрос показал отношение американцев к операции США в Иране

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Лишь 33% американцев выступают в поддержку военных действий США против Ирана, согласно опросу агентства Рейтер и компании Ipsos.
- Среди республиканцев поддержку конфликта выражают 71%, среди независимых избирателей — 25%, а среди демократов — только 5%.
МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Лишь каждый третий американец выступает в поддержку военных действий США против Ирана, следует из результатов опроса агентства Рейтер и исследовательской компании Ipsos.
Американские граждане, согласно опросу, разделились по партийной принадлежности: в то время как поддержку конфликта выступают 71% республиканцев, среди независимых избирателей этот показатель составляет 25%, а среди демократов - 5%.
Опрос проводился 24-26 июля среди 1248 американцев. Погрешность составляет 3 процентных пункта.
Президент США Дональд Трамп 8 июля заявил, что прекращение огня, достигнутое с Ираном в ночь на 18 июня, более не действует. Американские военные с 8 июля провели несколько серий атак на Иран. Центральное командование ВС США утверждало, что это было сделано якобы в ответ на действия Ирана против коммерческих судов, которые пересекали Ормузский пролив.
Тегеран ответил ударами по базам США в ряде стран Ближнего Востока, закрыл Ормузский пролив, а также обвинил Вашингтон в нарушении меморандума о прекращении боевых действий.