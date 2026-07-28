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Опрос показал отношение американцев к операции США в Иране - РИА Новости, 28.07.2026
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00:45 28.07.2026
Опрос показал отношение американцев к операции США в Иране

Ipsos: только 33% американцев поддерживают военные действия США против Ирана

© РИА Новости / Алексей Алексеев | Перейти в медиабанкАкция протеста против операции США в Иране в Нью-Йорке
Акция протеста против операции США в Иране в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 28.07.2026
© РИА Новости / Алексей Алексеев
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Акция протеста против операции США в Иране в Нью-Йорке. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Лишь 33% американцев выступают в поддержку военных действий США против Ирана, согласно опросу агентства Рейтер и компании Ipsos.
  • Среди республиканцев поддержку конфликта выражают 71%, среди независимых избирателей — 25%, а среди демократов — только 5%.
МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Лишь каждый третий американец выступает в поддержку военных действий США против Ирана, следует из результатов опроса агентства Рейтер и исследовательской компании Ipsos.
По данным опроса, только 33% американцев выступают в поддержку военных действий США против Ирана - это самый низкий показатель в исследовании Рейтер и Ipsos со времени начала конфликта.
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Американские граждане, согласно опросу, разделились по партийной принадлежности: в то время как поддержку конфликта выступают 71% республиканцев, среди независимых избирателей этот показатель составляет 25%, а среди демократов - 5%.
Опрос проводился 24-26 июля среди 1248 американцев. Погрешность составляет 3 процентных пункта.
Президент США Дональд Трамп 8 июля заявил, что прекращение огня, достигнутое с Ираном в ночь на 18 июня, более не действует. Американские военные с 8 июля провели несколько серий атак на Иран. Центральное командование ВС США утверждало, что это было сделано якобы в ответ на действия Ирана против коммерческих судов, которые пересекали Ормузский пролив.
Тегеран ответил ударами по базам США в ряде стран Ближнего Востока, закрыл Ормузский пролив, а также обвинил Вашингтон в нарушении меморандума о прекращении боевых действий.
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В миреСШАИранОрмузский проливДональд ТрампВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
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