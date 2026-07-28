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ВС России за ночь уничтожили восемь пунктов управления БПЛА ВСУ - РИА Новости, 28.07.2026
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07:02 28.07.2026
ВС России за ночь уничтожили восемь пунктов управления БПЛА ВСУ

Бойцы "Севера" за ночь уничтожили восемь пунктов управления БПЛА ВСУ

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ | Перейти в медиабанкРеактивная система залпового огня "Ураган" наносит удар по позициям ВСУ в ходе специальной военной операции
Реактивная система залпового огня Ураган наносит удар по позициям ВСУ в ходе специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 28.07.2026
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Российские артиллеристы уничтожили восемь пунктов управления БПЛА ВСУ за прошедшую ночь.
  • В результате огневых ударов также уничтожены 13 автомобилей высокой проходимости и более 90 военнослужащих ВСУ.
  • Артиллерия работала в взаимодействии с операторами войск беспилотных систем.
КУРСК, 28 июл - РИА Новости. Российские артиллеристы за прошедшую ночь уничтожили восемь пунктов управления БПЛА ВСУ, 13 автомобилей высокой проходимости и более 90 украинских солдат в Харьковской и Сумской областях, сообщили РИА Новости в группировке войск "Север".
"Артиллерийские расчеты группировки войск "Север" за прошедшую ночь ... выполнили свыше 200 огневых задач в Харьковской и Сумской областях. В результате нанесения огневых ударов артиллерией и РСЗО уничтожили восемь пунктов управления БПЛА, 13 автомобилей высокой проходимости и более 90 военнослужащих ВСУ", - сообщили агентству в группировке войск "Север".
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Уточняется, что артиллерия работала при взаимодействии с операторами войск беспилотных систем.
"Войска группировки войск "Север" ежесуточно продвигаются вперед, оттесняя противника от государственной границы для обеспечения безопасности мирного населения", - говорится в сообщении.
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