ВС России за ночь уничтожили восемь пунктов управления БПЛА ВСУ

КУРСК, 28 июл - РИА Новости. Российские артиллеристы за прошедшую ночь уничтожили восемь пунктов управления БПЛА ВСУ, 13 автомобилей высокой проходимости и более 90 украинских солдат в Харьковской и Сумской областях, сообщили РИА Новости в группировке войск "Север".