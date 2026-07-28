Краткий пересказ от РИА ИИ
- Штурмовые группы 71-й отдельной аэромобильной бригады и 225-го отдельного штурмового полка ВСУ были уничтожены при попытке контратаки в районе села Новая Сечь и поселка Хотень в Сумской области.
- Президент России Владимир Путин поручил расширять буферную зону в 2026 году для защиты приграничных регионов, и основную роль в продвижении на этом направлении играет группировка войск «Север».
МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Штурмовые группы 71-й отдельной аэромобильной бригады и 225-го отдельного штурмового полка ВСУ были уничтожены при попытке контратаки в районе села Новая Сечь и поселка Хотень в Сумской области, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
"В районе села Новая Сечь и поселка Хотень враг силами штурмовых групп 71-й оамбр и 225-го ошп предпринял попытки контратак, украинские националисты уничтожены в результате комплексного огневого воздействия", — сказал собеседник агентства.
Сумская область — одно из ключевых направлений для создания "полосы безопасности" вдоль границы РФ. Президент России Владимир Путин поручил расширять буферную зону в 2026 году для защиты приграничных регионов. Основную роль в продвижении на этом направлении играет группировка войск "Север", подразделения которой ведут активные боевые действия в регионе.
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