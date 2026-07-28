ВС России уничтожили штурмовые группы ВСУ в районе Новой Сечи и Хотени

МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Штурмовые группы 71-й отдельной аэромобильной бригады и 225-го отдельного штурмового полка ВСУ были уничтожены при попытке контратаки в районе села Новая Сечь и поселка Хотень в Сумской области, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.