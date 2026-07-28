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Генштаб ВСУ перебросил в Волчанский район выживших под Константиновкой - РИА Новости, 28.07.2026
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06:34 28.07.2026
Генштаб ВСУ перебросил в Волчанский район выживших под Константиновкой

ВСУ перебросили выживших солдат 100-й омбр из Константиновки в Волчанский район

© REUTERS / Anatolii StepanovУкраинские военные готовятся эвакуировать раненого
Украинские военные готовятся эвакуировать раненого - РИА Новости, 1920, 28.07.2026
© REUTERS / Anatolii Stepanov
Украинские военные готовятся эвакуировать раненого. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Генштаб ВСУ перебросил в Волчанский район Харьковской области военнослужащих 100-й отдельной механизированной бригады.
  • Переброшенные военнослужащие участвовали в боях под Константиновкой в ДНР.
МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Генштаб ВСУ перебросил в Волчанский район Харьковской области военнослужащих 100-й отдельной механизированной бригады, выживших в боях под Константиновкой в ДНР, сообщили РИА Новости в силовых структурах.
"ГШ ВСУ перебросил в Волчанский район выживших под Константиновкой (ДНР) боевиков 100-й омбр, часть из которых уже уничтожена", - сказал собеседник агентства.
В 2026 году Харьковская область оставалась одним из ключевых участков боевых действий. По данным Минобороны России, подразделения группировки войск "Север" в течение года установили контроль над рядом населенных пунктов региона, включая Старицу, Зыбино, Покаляное, Нововасилевку и Охримовку.
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22 июня 2022, 17:18
 
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