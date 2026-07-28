МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Генштаб ВСУ перебросил в Волчанский район Харьковской области военнослужащих 100-й отдельной механизированной бригады, выживших в боях под Константиновкой в ДНР, сообщили РИА Новости в силовых структурах.

В 2026 году Харьковская область оставалась одним из ключевых участков боевых действий. По данным Минобороны России, подразделения группировки войск "Север" в течение года установили контроль над рядом населенных пунктов региона, включая Старицу, Зыбино, Покаляное, Нововасилевку и Охримовку.