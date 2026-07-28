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ВС России поразили несколько боевых групп ВСУ в двух украинских регионах - РИА Новости, 28.07.2026
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06:32 28.07.2026 (обновлено: 08:21 28.07.2026)
ВС России поразили несколько боевых групп ВСУ в двух украинских регионах

ВС России уничтожили пять боевых групп ВСУ при переброске к Белому Колодезю

© РИА Новости / Иван Родионов | Перейти в медиабанкБоевая работа артиллерийских расчетов в ходе специальной военной операции
Боевая работа артиллерийских расчетов в ходе специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 28.07.2026
© РИА Новости / Иван Родионов
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Боевая работа артиллерийских расчетов в ходе специальной военной операции. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • ВС России уничтожили несколько групп боевиков ВСУ у Белого Колодезя в Харьковской области, сообщили в силовых структурах.
  • Они также поразили подразделения противника в районе села Новая Сечь и поселка Хотень в Сумской области.
МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Российские войска поразили несколько групп украинских боевиков в Харьковской и Сумской областях, сообщили РИА Новости в силовых структурах.
"Командование ВСУ попыталось перебросить на передовые позиции в районе Белого Колодезя пять боевых групп. Перемещение противника было вскрыто разведкой, а живая сила и военная техника уничтожены", — рассказал собеседник агентства.
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По его словам, такая же судьба ждала боевиков в Сумской области.
"В районе села Новая Сечь и поселка Хотень враг силами штурмовых групп 71-й ОАМБР и 225-го ОШП предпринял попытки контратак, украинские националисты уничтожены в результате комплексного огневого воздействия", — добавил он.
В двух этих регионах действует группировка "Север". За сутки бойцы уничтожили до 210 военных ВСУ, ББМ, 16 автомобилей, артиллерийское орудие, станции контрбатарейной и радиоэлектронной борьбы.
По поручению президента в Сумской и Харьковской областях создают буферную зону для защиты приграничных территорий.
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