ВС России поразили несколько боевых групп ВСУ в двух украинских регионах

Краткий пересказ от РИА ИИ ВС России уничтожили несколько групп боевиков ВСУ у Белого Колодезя в Харьковской области, сообщили в силовых структурах.

Они также поразили подразделения противника в районе села Новая Сечь и поселка Хотень в Сумской области.

МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Российские войска поразили несколько групп украинских боевиков в Харьковской и Сумской областях, сообщили РИА Новости в силовых структурах.

Белого Колодезя пять боевых групп. Перемещение противника было вскрыто разведкой, а живая сила и военная техника уничтожены", — рассказал собеседник агентства. "Командование ВСУ попыталось перебросить на передовые позиции в районепять боевых групп. Перемещение противника было вскрыто разведкой, а живая сила и военная техника уничтожены", — рассказал собеседник агентства.

По его словам, такая же судьба ждала боевиков в Сумской области

"В районе села Новая Сечь и поселка Хотень враг силами штурмовых групп 71-й ОАМБР и 225-го ОШП предпринял попытки контратак, украинские националисты уничтожены в результате комплексного огневого воздействия", — добавил он.

В двух этих регионах действует группировка "Север". За сутки бойцы уничтожили до 210 военных ВСУ, ББМ, 16 автомобилей, артиллерийское орудие, станции контрбатарейной и радиоэлектронной борьбы.