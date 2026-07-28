Краткий пересказ от РИА ИИ
- Командование ВСУ готовит Чернигов к длительной обороне.
- Силы ВСУ наращивают численность боевых групп 143-й отдельной механизированной бригады в Черниговской области.
МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Командование ВСУ готовит Чернигов к длительной обороне, намереваясь превратить город в очередную "крепость", сообщили РИА Новости в силовых структурах.
"Местные жители Черниговской области обращают внимание, что к обороне готовят только областной центр, который националисты намерены превратить в очередную "фортецию", - сказал собеседник агентства.
Представители силовых структур 23 июля сообщали РИА Новости, что командование ВСУ продолжает наращивать численность боевых групп 143-й отдельной механизированной бригады в Черниговской области.
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