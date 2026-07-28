ВСУ потеряли в зоне действий группировки войск "Центр" до 360 военных

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Подразделения группировки «Центр» заняли более выгодные позиции и уничтожили до 360 военнослужащих ВСУ.
- Нанесено поражение живой силе и технике ВСУ в нескольких районах Донецкой Народной Республики и Днепропетровской области.
МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Российские подразделения группировки "Центр", заняв более выгодные позиции, уничтожили до 360 военнослужащих ВСУ, боевую бронированную машину и станцию радиоэлектронной борьбы, сообщило во вторник Минобороны РФ.
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"Нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных бригад ВСУ, бригады морской пехоты и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Грузское, Сергеевка, Новоандреевка, Светлое, Доброполье, Рубежное Донецкой Народной Республики и Ивановка Днепропетровской области. Потери украинских вооруженных формирований составили до 360-ти военнослужащих, боевая бронированная машина, автомобиль и станция радиоэлектронной борьбы", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
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