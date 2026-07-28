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ВСУ потеряли в зоне действий группировки войск "Центр" до 360 военных - РИА Новости, 28.07.2026
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14:09 28.07.2026 (обновлено: 14:15 28.07.2026)
ВСУ потеряли в зоне действий группировки войск "Центр" до 360 военных

МО: ВСУ за сутки потеряли в зоне действий группировки "Центр" до 360 военных

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкБоевая работа 34-й артиллерийской дивизии
Боевая работа 34-й артиллерийской дивизии - РИА Новости, 1920, 28.07.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Боевая работа 34-й артиллерийской дивизии. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Подразделения группировки «Центр» заняли более выгодные позиции и уничтожили до 360 военнослужащих ВСУ.
  • Нанесено поражение живой силе и технике ВСУ в нескольких районах Донецкой Народной Республики и Днепропетровской области.
МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Российские подразделения группировки "Центр", заняв более выгодные позиции, уничтожили до 360 военнослужащих ВСУ, боевую бронированную машину и станцию радиоэлектронной борьбы, сообщило во вторник Минобороны РФ.
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"Нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных бригад ВСУ, бригады морской пехоты и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Грузское, Сергеевка, Новоандреевка, Светлое, Доброполье, Рубежное Донецкой Народной Республики и Ивановка Днепропетровской области. Потери украинских вооруженных формирований составили до 360-ти военнослужащих, боевая бронированная машина, автомобиль и станция радиоэлектронной борьбы", - говорится в сообщении российского военного ведомства.

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