ВСУ потеряли в зоне действий группировки войск "Центр" до 360 военных

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"Нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных бригад ВСУ, бригады морской пехоты и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Грузское, Сергеевка, Новоандреевка, Светлое, Доброполье, Рубежное Донецкой Народной Республики и Ивановка Днепропетровской области. Потери украинских вооруженных формирований составили до 360-ти военнослужащих, боевая бронированная машина, автомобиль и станция радиоэлектронной борьбы", - говорится в сообщении российского военного ведомства.