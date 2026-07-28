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В Сочи спасатели ищут мужчину, которого смыло в море - РИА Новости, 28.07.2026
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13:36 28.07.2026 (обновлено: 13:47 28.07.2026)
В Сочи спасатели ищут мужчину, которого смыло в море

В Сочи спасатели ищут мужчину, которого смыло в Черное море течением горной реки

© Фото : ЮРПСО МЧС России/ВКонтактеСотрудники МЧС ведут поиск туриста, которого смыло течением горной реки в море в Сочи
Сотрудники МЧС ведут поиск туриста, которого смыло течением горной реки в море в Сочи - РИА Новости, 1920, 28.07.2026
© Фото : ЮРПСО МЧС России/ВКонтакте
Сотрудники МЧС ведут поиск туриста, которого смыло течением горной реки в море в Сочи
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Лазаревском районе Сочи течением горной реки смыло двоих человек, одного из них спасатели нашли мертвым.
  • Водолазы-спасатели второй день ищут пропавшего туриста в акватории Черного моря.
  • Во вторник к поискам привлекли катер МЧС России и 17 спасателей, работают три водолазные станции.
СОЧИ, 28 июл - РИА Новости. Водолазы-спасатели уже второй день ищут пропавшего туриста, которого в понедельник смыло течением горной реки в Черное море на территории Лазаревского района Сочи, сообщает Южный региональный поисково-спасательный отряд (ЮРПСО) МЧС России.
Уточняется, что в понедельник волной и течением горной реки Псезуапсе смыло двоих человек, которые переходили реку вброд. Одного утонувшего человека спасатели нашли в 100 метрах от устья реки и в 50 метрах от берега моря, пытались его реанимировать, но безуспешно.
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"Водолазы Лазаревского подразделения ЮРПСО МЧС России ищут пропавшего в акватории Черного моря туриста. На данный момент пропавший турист не обнаружен", - говорится в сообщении, опубликованном в канале спасательного отряда на платформе "Макс".
Отмечается, что в понедельник водолазы, чтобы найти пропавшего туриста, выполнили четыре спуска, обследовали пойму русла реки и левую сторону пляжа "Касабланка" на удалении 80 метров от берега, на глубине около семи метров.
Во вторник к поискам привлекли катер МЧС России, три водолазные станции от ЮРПСО МЧС России работают в акватории Черного моря, а спасатели аварийно-спасательной службы "Кубань-СПАС" продолжают поиск у берега. Всего от южного спасотряда привлекли 17 спасателей и 4 единицы техники.
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