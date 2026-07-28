Сотрудники МЧС ведут поиск туриста, которого смыло течением горной реки в море в Сочи

Сотрудники МЧС ведут поиск туриста, которого смыло течением горной реки в море в Сочи

В Сочи спасатели ищут мужчину, которого смыло в море

Краткий пересказ от РИА ИИ В Лазаревском районе Сочи течением горной реки смыло двоих человек, одного из них спасатели нашли мертвым.

Водолазы-спасатели второй день ищут пропавшего туриста в акватории Черного моря.

Во вторник к поискам привлекли катер МЧС России и 17 спасателей, работают три водолазные станции.

СОЧИ, 28 июл - РИА Новости. Водолазы-спасатели уже второй день ищут пропавшего туриста, которого в понедельник смыло течением горной реки в Черное море на территории Лазаревского района Сочи, сообщает Южный региональный поисково-спасательный отряд (ЮРПСО) МЧС России.

Уточняется, что в понедельник волной и течением горной реки Псезуапсе смыло двоих человек, которые переходили реку вброд. Одного утонувшего человека спасатели нашли в 100 метрах от устья реки и в 50 метрах от берега моря, пытались его реанимировать, но безуспешно.

"Водолазы Лазаревского подразделения ЮРПСО МЧС России ищут пропавшего в акватории Черного моря туриста. На данный момент пропавший турист не обнаружен", - говорится в сообщении, опубликованном в канале спасательного отряда на платформе " Макс ".

Отмечается, что в понедельник водолазы, чтобы найти пропавшего туриста, выполнили четыре спуска, обследовали пойму русла реки и левую сторону пляжа "Касабланка" на удалении 80 метров от берега, на глубине около семи метров.