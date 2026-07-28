Врач рассказала, сколько ягод смородины можно съедать в день

Краткий пересказ от РИА ИИ Взрослому можно употреблять примерно 100–150 граммов смородины в день, детям — не более 30–50 граммов, учитывая возраст и отсутствие аллергии.

Ягоды смородины могут нести риски, если они собраны в неподходящих местах или заражены на кусте, поэтому важно правильно их обрабатывать и хранить.

Смородина богата витаминами C, A, E, K, группы B, а также содержит калий, железо, фолиевую кислоту и антиоксиданты.

ВЛАДИВОСТОК, 28 июл – РИА Новости. Ягоды смородины взрослые могут употреблять примерно по 100-150 граммов в день, а детям рекомендуется не более одной-двух столовых ложек, рассказала РИА Новости заведующий отделом эпидемиологии "Центра гигиены и эпидемиологии" в Приморском крае Любовь Семейкина.

"Взрослому можно съедать до 100–150 граммов смородины в день, примерно один стакан, детям — 30–50 граммов, одну-две столовые ложки в зависимости от возраста и отсутствия аллергии. Главное — не переусердствовать: избыток может вызвать раздражение желудка или аллергию, особенно у малышей", - отметила Семейкина.

По ее словам, ягоды смородины сами по себе безопасны, но могут нести риски, если собраны в неподходящих местах или заражены на кусте.

Возможные угрозы — это паразиты и личинки, особенно если ягоды повреждены или собраны с земли, плесневые грибки — если они хранятся в тепле и влаге, кишечные инфекции — если смородину плохо вымыть. Кроме того, если ягоды растут у дорог, свалок, фабрик, то они могут содержать тяжелые металлы, сказала врач.

Чтобы избежать проблем, после сбора смородины нужно перебрать ягоды, промыть теплой водой и дать ей стечь, посоветовала Семейкина. Для длительного хранения врач рекомендует бланшировать ягоды одну-две минуты в кипятке или сразу заморозить одним слоем на поддоне, а потом переложить в пакет.

Собеседница агентства подчеркнула, что ягоды смородины при правильном употреблении очень полезны для здоровья.