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Врач рассказала, сколько ягод смородины можно съедать в день - РИА Новости, 28.07.2026
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08:55 28.07.2026 (обновлено: 11:51 28.07.2026)
Врач рассказала, сколько ягод смородины можно съедать в день

Врач Семейкина: взрослому можно съедать примерно один стакан смородины в день

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкКрасная смородина
Красная смородина - РИА Новости, 1920, 28.07.2026
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Красная смородина. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Взрослому можно употреблять примерно 100–150 граммов смородины в день, детям — не более 30–50 граммов, учитывая возраст и отсутствие аллергии.
  • Ягоды смородины могут нести риски, если они собраны в неподходящих местах или заражены на кусте, поэтому важно правильно их обрабатывать и хранить.
  • Смородина богата витаминами C, A, E, K, группы B, а также содержит калий, железо, фолиевую кислоту и антиоксиданты.
ВЛАДИВОСТОК, 28 июл – РИА Новости. Ягоды смородины взрослые могут употреблять примерно по 100-150 граммов в день, а детям рекомендуется не более одной-двух столовых ложек, рассказала РИА Новости заведующий отделом эпидемиологии "Центра гигиены и эпидемиологии" в Приморском крае Любовь Семейкина.
"Взрослому можно съедать до 100–150 граммов смородины в день, примерно один стакан, детям — 30–50 граммов, одну-две столовые ложки в зависимости от возраста и отсутствия аллергии. Главное — не переусердствовать: избыток может вызвать раздражение желудка или аллергию, особенно у малышей", - отметила Семейкина.
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По ее словам, ягоды смородины сами по себе безопасны, но могут нести риски, если собраны в неподходящих местах или заражены на кусте.
Возможные угрозы — это паразиты и личинки, особенно если ягоды повреждены или собраны с земли, плесневые грибки — если они хранятся в тепле и влаге, кишечные инфекции — если смородину плохо вымыть. Кроме того, если ягоды растут у дорог, свалок, фабрик, то они могут содержать тяжелые металлы, сказала врач.
Чтобы избежать проблем, после сбора смородины нужно перебрать ягоды, промыть теплой водой и дать ей стечь, посоветовала Семейкина. Для длительного хранения врач рекомендует бланшировать ягоды одну-две минуты в кипятке или сразу заморозить одним слоем на поддоне, а потом переложить в пакет.
Собеседница агентства подчеркнула, что ягоды смородины при правильном употреблении очень полезны для здоровья.
"Смородина — настоящий кладезь витаминов: особенно богата витамином C, содержит витамины A, E, K, группы B, а также калий, железо, фолиевую кислоту и антиоксиданты. Черная смородина — лидер по содержанию аскорбиновой кислоты. Диетологи говорят, детям можно давать смородину с одного-полутора лет, но только если нет аллергии", - отметила Семейкина.
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