В Нижнем Тагиле возбудили дело после падения девочки в карьер

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Нижнем Тагиле в Свердловской области девочка провалилась в Лебяжинский карьер после обвала песчаной насыпи.
- Следственными органами СК России по Свердловской области расследуется уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.
ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 июл – РИА Новости. Уголовное дело о причинении смерти по неосторожности возбудили после того, как девочка провалилась в карьер в Нижнем Тагиле в Свердловской области, сообщает СК РФ.
В понедельник в правоохранительных органах сообщили РИА Новости о поиске 13-летней девочки после обвала песчаной насыпи в Лебяжинском карьере в Нижнем Тагиле, куда, по данным СМИ, ребенок провалился с 10-метровой высоты.
Отмечается, что глава СК Александр Бастрыкин затребовал у руководителя регионального управления СК РФ Богдана Францишко доклад о ходе расследования уголовного дела и предварительно установленных обстоятельствах.