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В Нижнем Тагиле возбудили дело после падения девочки в карьер - РИА Новости, 28.07.2026
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17:42 28.07.2026
В Нижнем Тагиле возбудили дело после падения девочки в карьер

СК возбудил дело после падения девочки в карьер в Нижнем Тагиле

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 28.07.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Нижнем Тагиле в Свердловской области девочка провалилась в Лебяжинский карьер после обвала песчаной насыпи.
  • Следственными органами СК России по Свердловской области расследуется уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.
ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 июл – РИА Новости. Уголовное дело о причинении смерти по неосторожности возбудили после того, как девочка провалилась в карьер в Нижнем Тагиле в Свердловской области, сообщает СК РФ.
В понедельник в правоохранительных органах сообщили РИА Новости о поиске 13-летней девочки после обвала песчаной насыпи в Лебяжинском карьере в Нижнем Тагиле, куда, по данным СМИ, ребенок провалился с 10-метровой высоты.
"Следственными органами СК России по Свердловской области расследуется уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности", – говорится в сообщении ведомства в канале на платформе "Макс".
Отмечается, что глава СК Александр Бастрыкин затребовал у руководителя регионального управления СК РФ Богдана Францишко доклад о ходе расследования уголовного дела и предварительно установленных обстоятельствах.
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ПроисшествияРоссияНижний ТагилСвердловская областьАлександр БастрыкинСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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