СК в Ингушетии завел уголовное дело на ударившую ребенка воспитательницу

Краткий пересказ от РИА ИИ В Ингушетии в селении Кантышево воспитательница частного детского сада ударила ребенка по голове, что попало на видео и было опубликовано в соцсетях.

Следователи СУ СК РФ по Ингушетии возбудили уголовное дело в отношении воспитательницы по статье 156 УК РФ о ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, сопряженном с жестоким обращением.

По версии следствия, 20 июля 58-летняя воспитательница применила физическое насилие в отношении восьмилетнего мальчика, в результате чего он ударился головой об стол.

НАЛЬЧИК, 28 июл – РИА Новости. Следователи в Ингушетии возбудили уголовное дело после проверки опубликованного в соцсетях видео, на котором воспитательница частного детского сада бьет по голове ребенка, сообщили в СУ СК РФ по региону.

Ранее в соцсетях был опубликован видеоролик, на котором видно, как воспитательница во время занятий наносит два удара по затылку ребенка. Как утверждается, инцидент произошел в частном детском саду в селении Кантышево в Назрановском районе Ингушетии . Сообщалось, что по данному факту региональный СУ СК организовал доследственную проверку.

"По результатам проверки… в отношении воспитателя частного детского сада возбуждено уголовное дело по факту ненадлежащего исполнения обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, сопряженного с жестоким обращением (статья 156 УК РФ)", - говорится в сообщении.

По версии следствия, 20 июля 58-летняя воспитательница частного детсада в селении Кантышево применила физическое насилие в отношении восьмилетнего мальчика.