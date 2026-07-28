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СК в Ингушетии завел уголовное дело на ударившую ребенка воспитательницу - РИА Новости, 28.07.2026
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17:36 28.07.2026
СК в Ингушетии завел уголовное дело на ударившую ребенка воспитательницу

В Ингушетии возбудили дело после видео, на котором воспитательница бьет ребенка

© Фото : СУ СКР по Республике ИнгушетияСотрудник Следственного комитета России по Республике Ингушетия
Сотрудник Следственного комитета России по Республике Ингушетия - РИА Новости, 1920, 28.07.2026
© Фото : СУ СКР по Республике Ингушетия
Сотрудник Следственного комитета России по Республике Ингушетия. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Ингушетии в селении Кантышево воспитательница частного детского сада ударила ребенка по голове, что попало на видео и было опубликовано в соцсетях.
  • Следователи СУ СК РФ по Ингушетии возбудили уголовное дело в отношении воспитательницы по статье 156 УК РФ о ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, сопряженном с жестоким обращением.
  • По версии следствия, 20 июля 58-летняя воспитательница применила физическое насилие в отношении восьмилетнего мальчика, в результате чего он ударился головой об стол.
НАЛЬЧИК, 28 июл – РИА Новости. Следователи в Ингушетии возбудили уголовное дело после проверки опубликованного в соцсетях видео, на котором воспитательница частного детского сада бьет по голове ребенка, сообщили в СУ СК РФ по региону.
Ранее в соцсетях был опубликован видеоролик, на котором видно, как воспитательница во время занятий наносит два удара по затылку ребенка. Как утверждается, инцидент произошел в частном детском саду в селении Кантышево в Назрановском районе Ингушетии. Сообщалось, что по данному факту региональный СУ СК организовал доследственную проверку.
"По результатам проверки… в отношении воспитателя частного детского сада возбуждено уголовное дело по факту ненадлежащего исполнения обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, сопряженного с жестоким обращением (статья 156 УК РФ)", - говорится в сообщении.
По версии следствия, 20 июля 58-летняя воспитательница частного детсада в селении Кантышево применила физическое насилие в отношении восьмилетнего мальчика.
"В результате противоправных действий указанного лица ребенок ударился головой об стол, при этом в силу возраста и особенностей развития он находился в беспомощном состоянии и не был способен защитить себя", - отметили в ведомстве.
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