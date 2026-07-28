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Бастрыкин потребовал доклад по делу об избиении подростков в Омске - РИА Новости, 28.07.2026
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17:11 28.07.2026
Бастрыкин потребовал доклад по делу об избиении подростков в Омске

Бастрыкин потребовал доклад о расследовании дела об избиении подростков в Омске

© Фото : СК РоссииПредседатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин
Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин - РИА Новости, 1920, 28.07.2026
© Фото : СК России
Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Омске трое мужчин избили подростков, им не понравился внешний вид несовершеннолетних.
  • Подозреваемые были задержаны полицией.
  • Глава СК Александр Бастрыкин потребовал доклад о ходе расследования уголовного дела.
ОМСК, 28 июл - РИА Новости. Глава СК Александр Бастрыкин потребовал доклад о расследовании дела о избиении подростков тремя омичами, сообщили в пресс-службе СУСК РФ по Омской области.
Информация о избиении подростков появилась в соцсетях. В посте сообщалось, что 25 июля на улице Химиков в Омске трое мужчин, которым не понравился внешний вид подростков, избили их и угрожали молотком и ножом.
"Трое мужчин в состоянии алкогольного опьянения причинили телесные повреждения группе несовершеннолетних в возрасте 12-13 лет. Подозреваемые были задержаны сотрудниками полиции, прибывшими по вызову", - сообщили в пресс-службе.
Было возбуждено уголовное дело по статье "хулиганство".
"Председатель СК России Бастрыкин А.И. поручил руководителю следственного управления по Омской области Батищеву В.В. представить доклад о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах", - добавили в пресс-службе ведомства.
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