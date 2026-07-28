Бастрыкин потребовал доклад по делу об избиении подростков в Омске

ОМСК, 28 июл - РИА Новости. Глава СК Александр Бастрыкин потребовал доклад о расследовании дела о избиении подростков тремя омичами, сообщили в пресс-службе СУСК РФ по Омской области.

"Трое мужчин в состоянии алкогольного опьянения причинили телесные повреждения группе несовершеннолетних в возрасте 12-13 лет. Подозреваемые были задержаны сотрудниками полиции, прибывшими по вызову", - сообщили в пресс-службе.