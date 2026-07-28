СК возбудил дело после атаки ВСУ на автобус в Белгородской области

Краткий пересказ от РИА ИИ После атаки ВСУ на автобус в Белгородской области возбуждено дело о теракте.

По данным следствия, 28 июля украинские боевики ударили беспилотным летательным аппаратом по пассажирскому автобусу, пострадали не менее 19 человек.

Следственный комитет организует мероприятия по сбору доказательств и установлению всех обстоятельств произошедшего.

МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Дело о теракте возбуждено после атаки ВСУ на автобус в Белгородской области, где пострадали не менее 19 человек, сообщила РИА Новости официальный представитель СК России Светлана Петренко.

"Главным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации возбуждено уголовное дело по факту террористической атаки, совершенной вооруженными формированиями Украины на пассажирский автобус в Белгородской области (статья 205 УК РФ)", - сказала она.

По данным следствия, 28 июля украинские боевики ударили беспилотным летательным аппаратом по пассажирскому автобусу на 26 км автодороги Шебекино-Белгород Белгородской области. По предварительной информации, пострадали не менее 19 человек.