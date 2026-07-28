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СК возбудил дело после атаки ВСУ на автобус в Белгородской области - РИА Новости, 28.07.2026
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12:03 28.07.2026 (обновлено: 12:12 28.07.2026)
СК возбудил дело после атаки ВСУ на автобус в Белгородской области

СК возбудил дело о теракте после атаки ВСУ на автобус в Белгородской области

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 28.07.2026
© РИА Новости / Максим Блинов
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • После атаки ВСУ на автобус в Белгородской области возбуждено дело о теракте.
  • По данным следствия, 28 июля украинские боевики ударили беспилотным летательным аппаратом по пассажирскому автобусу, пострадали не менее 19 человек.
  • Следственный комитет организует мероприятия по сбору доказательств и установлению всех обстоятельств произошедшего.
МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Дело о теракте возбуждено после атаки ВСУ на автобус в Белгородской области, где пострадали не менее 19 человек, сообщила РИА Новости официальный представитель СК России Светлана Петренко.
"Главным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации возбуждено уголовное дело по факту террористической атаки, совершенной вооруженными формированиями Украины на пассажирский автобус в Белгородской области (статья 205 УК РФ)", - сказала она.
По данным следствия, 28 июля украинские боевики ударили беспилотным летательным аппаратом по пассажирскому автобусу на 26 км автодороги Шебекино-Белгород Белгородской области. По предварительной информации, пострадали не менее 19 человек.
"На месте происшествия организован комплекс мероприятий по сбору доказательств, установлению типа и модели беспилотного летательного аппарата ВФУ, а также всех обстоятельств произошедшего ... Принципиальная позиция Следственного комитета остается неизменной: каждый причастный к этим злодеяниям понесет суровое неотвратимое наказание", - добавила Петренко.
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