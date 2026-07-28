Почти 30 млн руб выплатят белгородцам за поврежденные ВСУ авто

БЕЛГОРОД, 28 июл – РИА Новости. Почти 30 миллионов рублей направлено в округа Белгородской области, средства предназначены для жителей, чьи автомобили были повреждены атаками украинских войск, сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Белгородской области Александр Шуваев.

"Как и обещал, возобновили выплаты за поврежденные автомобили. С 13 июля по сегодняшний день уже направили в наши округа 29,3 миллиона рублей. Средства пойдут на выплату компенсаций за 373 поврежденных после вражеских атак автомобиля", - написал Шуваев в своем канале в "Макс".

По словам временно исполняющего обязанности губернатора, на текущий момент эти выплаты на руки получили уже 111 автовладельцев в Старооскольском, Новооскольском, Краснояружском, Борисовском, Алексеевском округах и в городе Белгороде.

Остальным пострадавшим средства будут начисляться в ближайшее время в порядке очередности, определяемой округами исходя из последовательности поступивших обращений за компенсациями.

Шуваев напомнил, что ранее такие выплаты были приостановлены — региональный внебюджетный фонд исчерпал предусмотренные средства.