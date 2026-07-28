Рейтинг@Mail.ru
Почти 30 млн руб выплатят белгородцам за поврежденные ВСУ авто - РИА Новости, 28.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Белгородская область - РИА Новости, 1920, 23.08.2021
Белгородская область
 
18:55 28.07.2026 (обновлено: 18:56 28.07.2026)
Почти 30 млн руб выплатят белгородцам за поврежденные ВСУ авто

Шуваев: почти 30 млн рублей выплатят белгородцам за поврежденные ВСУ автомобили

© Фото : Правительство Белгородской областиАлександр Шуваев
Александр Шуваев - РИА Новости, 1920, 28.07.2026
© Фото : Правительство Белгородской области
Александр Шуваев. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
БЕЛГОРОД, 28 июл – РИА Новости. Почти 30 миллионов рублей направлено в округа Белгородской области, средства предназначены для жителей, чьи автомобили были повреждены атаками украинских войск, сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Белгородской области Александр Шуваев.
"Как и обещал, возобновили выплаты за поврежденные автомобили. С 13 июля по сегодняшний день уже направили в наши округа 29,3 миллиона рублей. Средства пойдут на выплату компенсаций за 373 поврежденных после вражеских атак автомобиля", - написал Шуваев в своем канале в "Макс".
По словам временно исполняющего обязанности губернатора, на текущий момент эти выплаты на руки получили уже 111 автовладельцев в Старооскольском, Новооскольском, Краснояружском, Борисовском, Алексеевском округах и в городе Белгороде.
Остальным пострадавшим средства будут начисляться в ближайшее время в порядке очередности, определяемой округами исходя из последовательности поступивших обращений за компенсациями.
Шуваев напомнил, что ранее такие выплаты были приостановлены — региональный внебюджетный фонд исчерпал предусмотренные средства.
"По моему поручению вопрос решен. Сейчас актуализируем списки тех, кто еще ожидает положенные выплаты. Работа ведется во всех муниципалитетах области", - сообщил Шуваев и добавил, что для контроля за предоставлением и расходованием средств создана специальная рабочая группа. "Наша задача — помочь каждому, чье имущество пострадало от вражеских атак. Выплаты обязательно будут продолжены", - подчеркнул врио губернатора.
Александр Шуваев - РИА Новости, 1920, 27.07.2026
Шуваев сообщил о выделении 2 млрд руб для жителей белгородского приграничья
27 июля, 16:33
 
Белгородская областьАлександр ШуваевБелгородская областьБелгородкомпенсации
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала