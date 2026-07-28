В Ростовской области объявили штормовое предупреждение

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Ростовской области в среду ожидается комплекс метеорологических явлений.
- По данным ростовского Гидрометцентра, 29 июля местами ожидаются сильный дождь, ливень, гроза, град и сильный ветер 22–27 метров в секунду.
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 28 июл - РИА Новости. Ливень с грозой, градом и сильный ветер до 27 метров в секунду ожидаются в Ростовской области в среду, сообщает ГУМЧС России по региону.
"По данным ростовского Гидрометцентра, в течение суток 29 июля местами в Ростовской области ожидается комплекс метеорологических явлений: сильный дождь, ливень в сочетании с грозой, градом и сильным ветром 22-27 метров в секунду", - говорится в штормовом предупреждении.