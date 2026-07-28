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В Ростовской области объявили штормовое предупреждение - РИА Новости, 28.07.2026
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16:28 28.07.2026
В Ростовской области объявили штормовое предупреждение

ГУМЧС России по Ростовской области объявило штормовое предупреждение в регионе

© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанкШтормовые тучи
Штормовые тучи - РИА Новости, 1920, 28.07.2026
© РИА Новости / Илья Наймушин
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Ростовской области в среду ожидается комплекс метеорологических явлений.
  • По данным ростовского Гидрометцентра, 29 июля местами ожидаются сильный дождь, ливень, гроза, град и сильный ветер 22–27 метров в секунду.
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 28 июл - РИА Новости. Ливень с грозой, градом и сильный ветер до 27 метров в секунду ожидаются в Ростовской области в среду, сообщает ГУМЧС России по региону.
"По данным ростовского Гидрометцентра, в течение суток 29 июля местами в Ростовской области ожидается комплекс метеорологических явлений: сильный дождь, ливень в сочетании с грозой, градом и сильным ветром 22-27 метров в секунду", - говорится в штормовом предупреждении.
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