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Депутаты должны быть готовы подставить плечо военным, считает Шеремет - РИА Новости, 28.07.2026
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11:31 28.07.2026
Депутаты должны быть готовы подставить плечо военным, считает Шеремет

Шеремет: депутаты должны быть готовыми в подставить плечо военным

© РИА Новости / Тарас Литвиненко | Перейти в медиабанкДепутат Госдумы Михаил Шеремет
Депутат Госдумы Михаил Шеремет - РИА Новости, 1920, 28.07.2026
© РИА Новости / Тарас Литвиненко
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Депутат Госдумы Михаил Шеремет . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Шеремет заявил, что депутаты должны обладать военной сноровкой и навыками, чтобы быть готовыми поддержать военнослужащих.
  • Володин предложил Минобороны России проработать вопрос об организации военных сборов для депутатов.
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июл - РИА Новости. Депутаты должны обладать сноровкой и навыками, чтобы быть готовыми в любой момент подставить плечо военным, заявил РИА Новости член комитета Госдумы по безопасности, депутат от крымского региона Михаил Шеремет.
Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил Минобороны России проработать вопрос об организации военных сборов для депутатов.
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"Депутатский корпус обязан быть готов в любой момент подставить плечо нашим военнослужащим", - считает Шеремет.
По его словам, депутаты не только должны поддерживать бойцов СВО и их семьи, но и обладать достаточной военной сноровкой и навыками.
"К примеру, уже сегодня многие депутаты в Крыму состоят в рядах добровольческого объединения "Барс-Крым", своим примером показывая готовность защищать полуостров", - отметил Шеремет.
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ПолитикаРеспублика КрымМихаил ШереметВячеслав ВолодинГосдума РФМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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