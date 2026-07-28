Депутаты должны быть готовы подставить плечо военным, считает Шеремет

Краткий пересказ от РИА ИИ Шеремет заявил, что депутаты должны обладать военной сноровкой и навыками, чтобы быть готовыми поддержать военнослужащих.

Володин предложил Минобороны России проработать вопрос об организации военных сборов для депутатов.

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июл - РИА Новости. Депутаты должны обладать сноровкой и навыками, чтобы быть готовыми в любой момент подставить плечо военным, заявил РИА Новости член комитета Госдумы по безопасности, депутат от крымского региона Михаил Шеремет.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил Минобороны России проработать вопрос об организации военных сборов для депутатов.

"Депутатский корпус обязан быть готов в любой момент подставить плечо нашим военнослужащим", - считает Шеремет.

По его словам, депутаты не только должны поддерживать бойцов СВО и их семьи, но и обладать достаточной военной сноровкой и навыками.