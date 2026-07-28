Врач предупредила об опасности соусов в шаурме летом

Краткий пересказ от РИА ИИ Врач-эндокринолог Дарья Хайкина рассказала, что летом риск пищевых отравлений после употребления шаурмы возрастает из-за соусов, которые при нарушении условий хранения становятся рассадником бактерий.

Особую опасность представляют заправки с маслом, яйцами, сливками и сметаной, а также домашние соусы неизвестного происхождения.

Для снижения риска отравления рекомендуется выбирать проверенные заведения, отдавать предпочтение промышленному кетчупу или просить шаурму без соуса и съедать ее сразу после покупки.

МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Главную опасность в шаурме летом представляют соусы, которые при нарушении хранения становятся рассадником бактерий и могут привести к пищевому отравлению, рассказала врач-эндокринолог, нутрициолог "СМ-Клиника" для детей Дарья Хайкина.

"Летом риск пищевых отравлений после употребления шаурмы значительно возрастает, причем главную опасность нередко представляют вовсе не мясо или овощи, а соусы. Большинство из них содержат ингредиенты, которые при нарушении условий хранения быстро становятся благоприятной средой для размножения болезнетворных микроорганизмов", - сказала Хайкина Life.ru

По словам врача, особую опасность для здоровья представляют заправки с маслом, яйцами, сливками и сметаной, а также домашние соусы неизвестного происхождения - они могут содержать сырые яйца и без постоянного охлаждения быстро портятся, а большое количество специй маскирует признаки порчи.

Летом вероятность отравления возрастает из-за жары, нарушений условий хранения в уличных точках и того, что многие берут еду с собой и едят не сразу, пояснила Хайкина.