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Врач предупредила об опасности соусов в шаурме летом - РИА Новости, 28.07.2026
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13:39 28.07.2026
Врач предупредила об опасности соусов в шаурме летом

Эндокринолог Хайкина назвал соус в шаурме главной причиной отравлений летом

© Depositphotos.com / fotoatelie Шаурма с фалафелем
Шаурма с фалафелем - РИА Новости, 1920, 28.07.2026
© Depositphotos.com / fotoatelie
Шаурма с фалафелем . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Врач-эндокринолог Дарья Хайкина рассказала, что летом риск пищевых отравлений после употребления шаурмы возрастает из-за соусов, которые при нарушении условий хранения становятся рассадником бактерий.
  • Особую опасность представляют заправки с маслом, яйцами, сливками и сметаной, а также домашние соусы неизвестного происхождения.
  • Для снижения риска отравления рекомендуется выбирать проверенные заведения, отдавать предпочтение промышленному кетчупу или просить шаурму без соуса и съедать ее сразу после покупки.
МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Главную опасность в шаурме летом представляют соусы, которые при нарушении хранения становятся рассадником бактерий и могут привести к пищевому отравлению, рассказала врач-эндокринолог, нутрициолог "СМ-Клиника" для детей Дарья Хайкина.
"Летом риск пищевых отравлений после употребления шаурмы значительно возрастает, причем главную опасность нередко представляют вовсе не мясо или овощи, а соусы. Большинство из них содержат ингредиенты, которые при нарушении условий хранения быстро становятся благоприятной средой для размножения болезнетворных микроорганизмов", - сказала Хайкина Life.ru.
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По словам врача, особую опасность для здоровья представляют заправки с маслом, яйцами, сливками и сметаной, а также домашние соусы неизвестного происхождения - они могут содержать сырые яйца и без постоянного охлаждения быстро портятся, а большое количество специй маскирует признаки порчи.
Летом вероятность отравления возрастает из-за жары, нарушений условий хранения в уличных точках и того, что многие берут еду с собой и едят не сразу, пояснила Хайкина.
Чтобы снизить риск кишечной инфекции, специалист порекомендовала выбирать проверенные заведения, отдавать предпочтение промышленному кетчупу или вовсе просить шаурму без соуса и съедать ее сразу после покупки.
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