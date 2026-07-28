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Музею обороны Севастополя подарили новые экспонаты - РИА Новости, 28.07.2026
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
19:20 28.07.2026
Музею обороны Севастополя подарили новые экспонаты

Музею обороны Севастополя передали около 200 новых экспонатов

© Фото предоставлено музеемМузей-панорама "Оборона Севастополя"
Музей-панорама Оборона Севастополя - РИА Новости, 1920, 28.07.2026
© Фото предоставлено музеем
Музей-панорама "Оборона Севастополя". Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Музею обороны Севастополя передали около двухсот новых экспонатов.
  • Среди переданных экспонатов — подшивки газет «Правда» и «Известия» 1942 года, значки к 50-летию Победы, дореволюционные открытки с видами Севастополя и другие ценные предметы.
  • Директор музея Михаил Смородкин подчеркнул, что передача в дар музею предметов, имеющих историческую или культурную ценность, — давняя традиция.
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июл - РИА Новости. Музею обороны Севастополя, здание панорамы которого пострадало от удара беспилотника ВСУ, в дар передали около двухсот новых экспонатов, сообщает пресс-служба музея.
"Люди откликнулись не словом, а делом – в музей поступило почти две сотни экспонатов", - говорится в сообщении.
В частности, по информации пресс-службы, среди переданных реликвий - подшивки газет "Правда" и "Известия" 1942 года, значки к 50-летию Победы, дореволюционные открытки с видами Севастополя, коллекция иностранных изданий середины XIX века, уникальные фотографии восстановления Панорамы, флейта-пикколо XIX века и компас начала XX века.
В свою очередь директор Музея обороны Севастополя Михаил Смородкин подчеркнул, что передача в дар музею предметов, имеющих историческую или культурную ценность – давняя традиция.
"Не прошло и двух месяцев после трагедии, а мы уже собрали очень много различных предметов", - отметил Смородкин.
Десятого июня ВСУ нанесли удар беспилотником по музею обороны Севастополя, разгорелся пожар. В результате была практически уничтожена панорама "Оборона Севастополя 1854-1855 годов", воссозданная в советское время. Уцелела десятая часть от изначального полотна: 25 фрагментов, из которых 16 крупных. Фрагменты оригинальной работы Франца Рубо находятся в филиале музея и повреждены не были.
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