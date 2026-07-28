Музею обороны Севастополя подарили новые экспонаты

Краткий пересказ от РИА ИИ Музею обороны Севастополя передали около двухсот новых экспонатов.

Среди переданных экспонатов — подшивки газет «Правда» и «Известия» 1942 года, значки к 50-летию Победы, дореволюционные открытки с видами Севастополя и другие ценные предметы.

Директор музея Михаил Смородкин подчеркнул, что передача в дар музею предметов, имеющих историческую или культурную ценность, — давняя традиция.

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июл - РИА Новости. Музею обороны Севастополя, здание панорамы которого пострадало от удара беспилотника ВСУ, в дар передали около двухсот новых экспонатов, сообщает пресс-служба музея.

"Люди откликнулись не словом, а делом – в музей поступило почти две сотни экспонатов", - говорится в сообщении.

В частности, по информации пресс-службы, среди переданных реликвий - подшивки газет "Правда" и "Известия" 1942 года, значки к 50-летию Победы, дореволюционные открытки с видами Севастополя , коллекция иностранных изданий середины XIX века, уникальные фотографии восстановления Панорамы, флейта-пикколо XIX века и компас начала XX века.

В свою очередь директор Музея обороны Севастополя Михаил Смородкин подчеркнул, что передача в дар музею предметов, имеющих историческую или культурную ценность – давняя традиция.

"Не прошло и двух месяцев после трагедии, а мы уже собрали очень много различных предметов", - отметил Смородкин.