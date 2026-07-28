Семье пенсионера, погибшего в яме с кипятком, выплатят два миллиона рублей

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Омский суд взыскал два миллиона рублей с «Тепловой компании» за гибель 78-летнего Владимира Красницкого.
- Мужчина провалился в яму с кипятком, получившуюся в результате аварии, и скончался от полученных ожогов.
- СУСК РФ по Омской области возбудил уголовное дело по статье «халатность» в отношении работников «Тепловой компании».
ОМСК, 28 июл - РИА Новости. Семье омского пенсионера, погибшего после падения в яму с кипятком, выплатят два миллиона рублей, сообщили в пресс-службе омских судов.
Сумму в два миллиона рублей омский суд взыскал с "Тепловой компании" за гибель 78-летнего директора центра агрохимической службы "Омский", ученого Владимира Красницкого. В ноябре 2025 мужчина провалился в яму с кипятком, которая появилась в результате аварии и несколько дней не устранялась, на улице 5-й Армии, 3 в Омске. Мужчина получил ожоги около 60% тела и скончался в больнице. СУСК РФ по Омской области возбудил уголовное дело по статье "халатность" в отношении работников "Тепловой компании".
"Поскольку ресурсоснабжающая организация помощь родственникам не оказывала, прокуратура направила в суд исковое заявление о взыскании с данной организации компенсации морального вреда и расходов на погребение в пользу дочери и сына погибшего мужчины. Суд удовлетворил исковые требования и постановил взыскать с ответчика 2 миллиона рублей", - сообщили в пресс-службе.