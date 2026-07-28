Семье пенсионера, погибшего в яме с кипятком, выплатят два миллиона рублей

ОМСК, 28 июл - РИА Новости. Семье омского пенсионера, погибшего после падения в яму с кипятком, выплатят два миллиона рублей, сообщили в пресс-службе омских судов.

"Поскольку ресурсоснабжающая организация помощь родственникам не оказывала, прокуратура направила в суд исковое заявление о взыскании с данной организации компенсации морального вреда и расходов на погребение в пользу дочери и сына погибшего мужчины. Суд удовлетворил исковые требования и постановил взыскать с ответчика 2 миллиона рублей", - сообщили в пресс-службе.