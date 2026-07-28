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Семье пенсионера, погибшего в яме с кипятком, выплатят два миллиона рублей - РИА Новости, 28.07.2026
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18:36 28.07.2026
Семье пенсионера, погибшего в яме с кипятком, выплатят два миллиона рублей

Семье погибшего в яме с кипятком пенсионера выплатят два миллиона рублей

© РИА Новости / Руслан КривобокКресло судьи в зале заседаний суда
Кресло судьи в зале заседаний суда - РИА Новости, 1920, 28.07.2026
© РИА Новости / Руслан Кривобок
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Омский суд взыскал два миллиона рублей с «Тепловой компании» за гибель 78-летнего Владимира Красницкого.
  • Мужчина провалился в яму с кипятком, получившуюся в результате аварии, и скончался от полученных ожогов.
  • СУСК РФ по Омской области возбудил уголовное дело по статье «халатность» в отношении работников «Тепловой компании».
ОМСК, 28 июл - РИА Новости. Семье омского пенсионера, погибшего после падения в яму с кипятком, выплатят два миллиона рублей, сообщили в пресс-службе омских судов.
Сумму в два миллиона рублей омский суд взыскал с "Тепловой компании" за гибель 78-летнего директора центра агрохимической службы "Омский", ученого Владимира Красницкого. В ноябре 2025 мужчина провалился в яму с кипятком, которая появилась в результате аварии и несколько дней не устранялась, на улице 5-й Армии, 3 в Омске. Мужчина получил ожоги около 60% тела и скончался в больнице. СУСК РФ по Омской области возбудил уголовное дело по статье "халатность" в отношении работников "Тепловой компании".
"Поскольку ресурсоснабжающая организация помощь родственникам не оказывала, прокуратура направила в суд исковое заявление о взыскании с данной организации компенсации морального вреда и расходов на погребение в пользу дочери и сына погибшего мужчины. Суд удовлетворил исковые требования и постановил взыскать с ответчика 2 миллиона рублей", - сообщили в пресс-службе.
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