Краткий пересказ от РИА ИИ
- Экономист и политолог Александр Дудчак заявил, что ЕС должен ощутить последствия своих санкций против России.
- Внутри Евросоюза становится сложнее сохранять единую позицию из-за новых ограничений, затрагивающих интересы европейских стран.
- Россия может сыграть на разногласиях Евросоюза и полностью оставить его без энергоресурсов, что станет тяжелым испытанием для европейцев.
МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Европейский союз должен сам ощутить последствия своих санкций против России, поэтому не стоит сразу возвращаться к сотрудничеству с европейцами по первой же просьбе, заявил экономист и политолог Александр Дудчак.
"Им (Евросоюзу - ред.) хотелось бы демонстрировать единство, но на самом деле видно, что в их лагере нет согласия. Есть разброд и понимание бессмысленности происходящего. Однако Россия не должна спешить возвращаться к прежнему сотрудничеству по первой же просьбе. Это будет воспринято как слабость. Последствия санкционной политики должны в первую очередь ощущать те, кто ее проводит", - подчеркнул 360.ru Дудчак.
По словам политолога, внутри Евросоюза становится все сложнее сохранять единую позицию, поскольку новые ограничения все сильнее затрагивают интересы самих европейских стран. Поэтому Брюсселю приходится искать компромиссы и делать исключения для отдельных государств.
Эксперт добавил, что Россия вполне может сыграть на появившихся разногласиях Евросоюза и полностью оставить его без энергоресурсов, что во время подготовки к осенним и зимним холодам станет для европейцев максимально тяжелым испытанием.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. При этом на Западе не раз признавали, что санкции не работают.