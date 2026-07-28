Краткий пересказ от РИА ИИ Экономист и политолог Александр Дудчак заявил, что ЕС должен ощутить последствия своих санкций против России.

Внутри Евросоюза становится сложнее сохранять единую позицию из-за новых ограничений, затрагивающих интересы европейских стран.

Россия может сыграть на разногласиях Евросоюза и полностью оставить его без энергоресурсов, что станет тяжелым испытанием для европейцев.

МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Европейский союз должен сам ощутить последствия своих санкций против России, поэтому не стоит сразу возвращаться к сотрудничеству с европейцами по первой же просьбе, заявил экономист и политолог Александр Дудчак.

"Им (Евросоюзу - ред.) хотелось бы демонстрировать единство, но на самом деле видно, что в их лагере нет согласия. Есть разброд и понимание бессмысленности происходящего. Однако Россия не должна спешить возвращаться к прежнему сотрудничеству по первой же просьбе. Это будет воспринято как слабость. Последствия санкционной политики должны в первую очередь ощущать те, кто ее проводит", - подчеркнул 360.ru Дудчак.

По словам политолога, внутри Евросоюза становится все сложнее сохранять единую позицию, поскольку новые ограничения все сильнее затрагивают интересы самих европейских стран. Поэтому Брюсселю приходится искать компромиссы и делать исключения для отдельных государств.

Эксперт добавил, что Россия вполне может сыграть на появившихся разногласиях Евросоюза и полностью оставить его без энергоресурсов, что во время подготовки к осенним и зимним холодам станет для европейцев максимально тяжелым испытанием.