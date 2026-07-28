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Президент Южного Судана примет участие в саммите Россия — Африка - РИА Новости, 28.07.2026
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21:09 28.07.2026
Президент Южного Судана примет участие в саммите Россия — Африка

Президент Южного Судана примет участие в саммите Россия — Африка в Москве

© AP Photo / John MuchuchaПрезидент Южного Судана Салва Киир
Президент Южного Судана Салва Киир - РИА Новости, 1920, 28.07.2026
© AP Photo / John Muchucha
Президент Южного Судана Салва Киир. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент Республики Южный Судан Сальваторе Киир Маярдит примет участие в саммите Россия — Африка, который пройдет в Москве 28–29 октября.
  • Временный поверенный в делах России в Южном Судане Дмитрий Гусев провел встречу с министром иностранных дел и международного сотрудничества Южного Судана Джеймсом Морганом, на которой было передано письменное подтверждение участия президента Маярдита в саммите.
МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Президент Республики Южный Судан Сальваторе Киир Маярдит примет участие в саммите Россия-Африка, который пройдет в Москве в конце октября, следует из сообщения российского посольства в этой африканской стране.
Согласно информации дипломатического представительства, временный поверенный в делах России в Южном Судане Дмитрий Гусев провел во вторник встречу с министром иностранных дел и международного сотрудничества Южного Судана Джеймсом Морганом.
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"Глава ведомства передал российской стороне письменное подтверждение президента Республики Маярдита на имя президента Российской Федерации Владимира Путина относительно его участия в третьем саммите Россия-Африка, который пройдет в Москве 28-29 октября", - говорится в сообщении посольства.
Ранее директор департамента партнерства с Африкой МИД РФ Татьяна Довгаленко рассказала РИА Новости, что африканские страны активно подтверждают Москве свое участие в предстоящем саммите Россия-Африка.
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