Президент Южного Судана примет участие в саммите Россия — Африка

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент Республики Южный Судан Сальваторе Киир Маярдит примет участие в саммите Россия — Африка, который пройдет в Москве 28–29 октября.
- Временный поверенный в делах России в Южном Судане Дмитрий Гусев провел встречу с министром иностранных дел и международного сотрудничества Южного Судана Джеймсом Морганом, на которой было передано письменное подтверждение участия президента Маярдита в саммите.
МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Президент Республики Южный Судан Сальваторе Киир Маярдит примет участие в саммите Россия-Африка, который пройдет в Москве в конце октября, следует из сообщения российского посольства в этой африканской стране.
Согласно информации дипломатического представительства, временный поверенный в делах России в Южном Судане Дмитрий Гусев провел во вторник встречу с министром иностранных дел и международного сотрудничества Южного Судана Джеймсом Морганом.
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"Глава ведомства передал российской стороне письменное подтверждение президента Республики Маярдита на имя президента Российской Федерации Владимира Путина относительно его участия в третьем саммите Россия-Африка, который пройдет в Москве 28-29 октября", - говорится в сообщении посольства.
Ранее директор департамента партнерства с Африкой МИД РФ Татьяна Довгаленко рассказала РИА Новости, что африканские страны активно подтверждают Москве свое участие в предстоящем саммите Россия-Африка.