В Ярославской области пожарные сняли людей с застрявшего колеса обозрения

Краткий пересказ от РИА ИИ В Волжском парке Рыбинска остановилось колесо обозрения, в верхних кабинках находились люди.

Спасатели с помощью автолестницы сняли семью с высоты 35 метров и женщину с высоты 12–15 метров.

В результате спасательных работ было спасено пять человек, никто не пострадал.

ЯРОСЛАВЛЬ, 28 июл – РИА Новости. Спасатели с помощью автолестницы сняли семью с высоты 35 метров из кабинки остановившегося колеса обозрения в Рыбинске Ярославской области, еще одну женщину спустили на землю с высоты 12-15 метров, сообщило ГУ МЧС по Ярославской области.

« "В Волжском парке произошла остановка колеса обозрения, в верхних кабинках находились люди. На место происшествия незамедлительно выдвинулись пожарно-спасательные подразделения Главного управления МЧС России по Ярославской области", - говорится в сообщении.

Отмечается, что до прибытия спасателей электрики Волжского парка пытались запустить механизм колеса обозрения, но это не удалось. Пожарные приняли решение спасать людей при помощи автолестницы с люлькой.

"В результате спасательных работ было спасено пять человек. Из кабинки, находящейся на высоте около 12-15 метров над землей, была спасена пожилая женщина. Из другой кабинки, на высоте 35 метров, спасена семья из четырех человек: мужчина, женщина, 10-летняя девочка и 7-летний мальчик. К счастью, никто не пострадал", - информирует ведомство.