В Ярославской области пожарные сняли людей с застрявшего колеса обозрения

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Волжском парке Рыбинска остановилось колесо обозрения, в верхних кабинках находились люди.
- Спасатели с помощью автолестницы сняли семью с высоты 35 метров и женщину с высоты 12–15 метров.
- В результате спасательных работ было спасено пять человек, никто не пострадал.
ЯРОСЛАВЛЬ, 28 июл – РИА Новости. Спасатели с помощью автолестницы сняли семью с высоты 35 метров из кабинки остановившегося колеса обозрения в Рыбинске Ярославской области, еще одну женщину спустили на землю с высоты 12-15 метров, сообщило ГУ МЧС по Ярославской области.
Отмечается, что до прибытия спасателей электрики Волжского парка пытались запустить механизм колеса обозрения, но это не удалось. Пожарные приняли решение спасать людей при помощи автолестницы с люлькой.
"В результате спасательных работ было спасено пять человек. Из кабинки, находящейся на высоте около 12-15 метров над землей, была спасена пожилая женщина. Из другой кабинки, на высоте 35 метров, спасена семья из четырех человек: мужчина, женщина, 10-летняя девочка и 7-летний мальчик. К счастью, никто не пострадал", - информирует ведомство.
Всего на месте работали от МЧС России шесть единиц техники и 13 человек личного состава, уточняют в региональном главке.