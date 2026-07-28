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В Ярославской области пожарные сняли людей с застрявшего колеса обозрения - РИА Новости, 28.07.2026
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21:21 28.07.2026
В Ярославской области пожарные сняли людей с застрявшего колеса обозрения

В Рыбинске спасатели сняли семью с высоты 35 м с застрявшего колеса обозрения

© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанкКолесо обозрения
Колесо обозрения - РИА Новости, 1920, 28.07.2026
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Колесо обозрения. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Волжском парке Рыбинска остановилось колесо обозрения, в верхних кабинках находились люди.
  • Спасатели с помощью автолестницы сняли семью с высоты 35 метров и женщину с высоты 12–15 метров.
  • В результате спасательных работ было спасено пять человек, никто не пострадал.
ЯРОСЛАВЛЬ, 28 июл – РИА Новости. Спасатели с помощью автолестницы сняли семью с высоты 35 метров из кабинки остановившегося колеса обозрения в Рыбинске Ярославской области, еще одну женщину спустили на землю с высоты 12-15 метров, сообщило ГУ МЧС по Ярославской области.
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"В Волжском парке произошла остановка колеса обозрения, в верхних кабинках находились люди. На место происшествия незамедлительно выдвинулись пожарно-спасательные подразделения Главного управления МЧС России по Ярославской области", - говорится в сообщении.

Отмечается, что до прибытия спасателей электрики Волжского парка пытались запустить механизм колеса обозрения, но это не удалось. Пожарные приняли решение спасать людей при помощи автолестницы с люлькой.
"В результате спасательных работ было спасено пять человек. Из кабинки, находящейся на высоте около 12-15 метров над землей, была спасена пожилая женщина. Из другой кабинки, на высоте 35 метров, спасена семья из четырех человек: мужчина, женщина, 10-летняя девочка и 7-летний мальчик. К счастью, никто не пострадал", - информирует ведомство.
Всего на месте работали от МЧС России шесть единиц техники и 13 человек личного состава, уточняют в региональном главке.
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ПроисшествияЯрославская областьРоссияРыбинскМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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